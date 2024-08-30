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Bulut Aras, Sevgi Can, Fatma Belgen... Bir dönem Yeşilçam'ın fırtına estiren oyuncularının son hali yürek burktu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Bulut Aras, Sevgi Can Danlı ve Fatma Belgen'in son halleri sevenlerini hem sevindirdi hem üzdü. Bulut Aras, fit ve genç görüntüsüyle yıllara meydan okurken huzurevinde yaşamını sürdüren ve alzheimer ile mücadele eden Sevgi Can yürekleri burktu. Fatma Belgen ise adeta 'veda' mesajı vererek vasiyetini açıkladı. 

Bulut Aras, Sevgi Can, Fatma Belgen... Bir dönem Yeşilçam'ın fırtına estiren oyuncuların son hali yürek burktu - 1. Resim

Yeşilçam'da bir dönem fırtına gibi esen oyuncuların son halleri hayranları tarafından çok merak ediliyor. Hafızalara kazınan o oyuncular arasında Sevgi Can Danlı, Bulut Aras ve Fatma Belgen de var. 

Yeşilçam'ın gözdeleri arasında yer alan ve güzelliğini tescillendiren Sevgi Can Danlı bir dönem sinemanın ve güzellik yarışmalarının tozunu attırıyordu. 

Bulut Aras, Sevgi Can, Fatma Belgen... Bir dönem Yeşilçam'ın fırtına estiren oyuncuların son hali yürek burktu - 2. Resim

SEVGİ CAN YÜREKLERİ BURKTU

Tarkan, Kınalı Yapıncak, Aşk Mabudesi, Bataklı Damın Kızı Aysel gibi sevilen filmlerde boy gösteren Sevgi Can, Huntington hastalıklığıyla mücadele ederken alzheimer tanısı konmuştu.

Bulut Aras, Sevgi Can, Fatma Belgen... Bir dönem Yeşilçam'ın fırtına estiren oyuncuların son hali yürek burktu - 3. Resim

Darülaceze'ye yerleşen oyuncunun son hali Murat Salahlı isimli sosyal medya kullanıcısının paylaştığı videoda ortaya çıktı. 74 yaşındaki oyuncunun o halleri yürekleri sızlattı. 

Bulut Aras, Sevgi Can, Fatma Belgen... Bir dönem Yeşilçam'ın fırtına estiren oyuncuların son hali yürek burktu - 4. Resim

SULTAN'IN KEMAL'İYDİ

Türkan Şoray'la başrolleri paylaştığı 'Sultan' filmiyle önemli bir çıkış yakalayan Bulut Aras, hayatını Balıkesir'de sürdürüyor. 

Bulut Aras, Sevgi Can, Fatma Belgen... Bir dönem Yeşilçam'ın fırtına estiren oyuncuların son hali yürek burktu - 5. Resim

Tatlı Nigar, Minik Serçe ve Kabadayı filmleriyle gişeyi alt üst eden 71 yaşındaki usta oyuncu fit ve genç görüntüsüyle yıllara adeta meydan okuyor. 

Bulut Aras, Sevgi Can, Fatma Belgen... Bir dönem Yeşilçam'ın fırtına estiren oyuncuların son hali yürek burktu - 6. Resim

FATMA BELGEN 'VASİYETİM' DEDİ AÇIKLADI

Ses Dergisi'nin sinemaya kazandırdığı isimlerden birisi de Fatma Belgen'di.

Belgen, son olarak Çağla Şikel'in sunduğu programa katılmış orada yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Bulut Aras, Sevgi Can, Fatma Belgen... Bir dönem Yeşilçam'ın fırtına estiren oyuncuların son hali yürek burktu - 7. Resim

Şikel'e tavsiyelerde bulunan Belgen'in tartışmaya neden olan açıklamaları şunlardı:

Gençken güzelliğin ile yaşlanınca sağlık ve paran ile varsın. Para önemli ama bu gerçek bu. Evlatçığım, paran olmadı mı hangi mesleği yaparsan yap, geçti mi senin gençliğin ve kariyerin... Bitecek bir gün, herkesin bitecek bu dünyanın kuralı. Adamı ayağının altına alıp pas pas gibi ezerler.

Bulut Aras, Sevgi Can, Fatma Belgen... Bir dönem Yeşilçam'ın fırtına estiren oyuncuların son hali yürek burktu - 8. Resim

Son olarak 2018 yılında bir sinema filminde rol alan Belgen, artık İzmir'de yaşıyor.

Bulut Aras, Sevgi Can, Fatma Belgen... Bir dönem Yeşilçam'ın fırtına estiren oyuncuların son hali yürek burktu - 9. Resim

Hayat Sevince Güzel, Güler Misin Ağlar Mısın?, Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?, Turist Ömer gibi Yeşilçam'ın önemli yapımlarında yer alan 75 yaşındaki oyuncu hayranlarına şu sözlerle seslendi:

Size vasiyetimdir mezar taşıma "Çok yorgundu, şimdi dinleniyor" yazın. 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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