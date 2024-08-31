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Sezen Aksu'nun Kanlıca'daki yalısı gündem oldu! Bir bakan bir daha baktı

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Sezen Aksu&#039;nun Kanlıca&#039;daki yalısı gündem oldu! Bir bakan bir daha baktı

Magazin Haberleri

Şarkıları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Sezen Aksu bu kez farklı bir konu ile adından söz ettirdi. İstanbul'daki tekne turları Sezen Aksu'nun Kanlıca'daki yalısına doğru rota oluşturdu. Ünlü şarkıcının teknedekilere yalısından selam vermesi ise dikkatlerden kaçmadı. Yalı ise görenleri kendisine hayran bıraktı.

Ünlü şarkıcı Sezen Aksu “Geri Dön”, “Unuttun mu Beni”, “Firuze”, “Seni Yerler”, “Kutlama” gibi şarkılarla hafızalara kazınmıştı. Açıklamaları ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen şarkıcı bu kez yalısı ile gündeme geldi. İstanbul'daki tekne turları Sezen Aksu'nun Kanlıca'daki yalısına doğru rota oluşturdu.

Sezen Aksu'nun Kanlıca'daki yalısı gündem oldu! Bir bakan bir daha baktı - 1. Resim

Aksu'nun kendisine gösterilen sevgi seline karşılık vermesi, turlarının rotaya yalı güzergahına kırmasına neden oldu. Yalı ise görenleri kendisine hayran bıraktı.

Sezen Aksu'nun Kanlıca'daki yalısı gündem oldu! Bir bakan bir daha baktı - 2. Resim

Sezen Aksu yalısından selam vermesi ilginç görüntüler oluşturdu. Ancak İstanbul Boğazı'ndaki tekne turunda Sezen Aksu'nun Kanlıca'daki yalısının önünden geçerken, yüksek sesli müzik açmaları gürültü kirliliğine neden olduğu iddiasıyla eleştirilmişti.

Sezen Aksu'nun Kanlıca'daki yalısı gündem oldu! Bir bakan bir daha baktı - 3. Resim

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, çevredeki yalı sahiplerinin Sezen Aksu yüzünden teknelerin müzik açarak geçmesinden rahatsızlık duyduğu iddia edilmişti.

Düzenleyen:  - Magazin
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