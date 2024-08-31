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Serdar Ortaç annesine sitem etti! Seslendiği anlar gündem oldu

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Serdar Ortaç annesine sitem etti! Seslendiği anlar gündem oldu

Magazin Haberleri

Son dönemde yaptığı canlı yayınlarla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’ın annesi Nesrin Ortaç oğlu hakkında konuştu. Nesrin Ortaç, oğlunun olaylı şekilde ayrıldığı İrlandalı Chloe Loughnan hakkında övgü dolu sözler söyledi. Ortaç verdiği konserde, annesi Nesrin Ortaç'ın gözlerini kapattığını fark edince, esprili şekilde "Anne uyuyorsun" ifadelerini kullandı.

Son dönemde yaptığı canlı yayınlar ve açıklamalarla gündemden düşmeyen Serdar Ortaç geçtiğimiz gün Harbiye'de vereceği konsere geç kaldı.

Serdar Ortaç annesine sitem etti! Seslendiği anlar gündem oldu - 1. Resim

Ortaç'ın annesi Nesrin Ortaç, 1 saat erken gelerek protokoldeki yerini aldı. Ortaç kendisini bekleyen muhabirlere ise, "Beklemesinler röportaj vermeyeceğim" haberini gönderdi.

Konsere 10 dakika kala gelen Serdar Ortaç, ön protokolde oturan annesi Nesrin hanıma, "Anne uyuma bak gözlerin kapanıyor " ifadelerini kullandı.

Serdar Ortaç annesine sitem etti! Seslendiği anlar gündem oldu - 2. Resim

Gazetecilerle sohbet eden Nesrin Ortaç, "Serdar alkolü ve sigarayı bıraktı. Tüm kötü alışkanlıklarını geride bıraktı. ‘Bir kez daha mürüvvetini görüp, torun istiyor musunuz?’ sorusuna ise "Evet her şeyi geride bıraktı. Şimdi önüne bir kız çıksa oğlum da mutlu olsa ama olmuyor. Önceki gelinimden tabii ki ağzım yanmadı. Bana karşı çok iyiydi ve severdi. Saygılıydı ama olmadı, kısmet değilmiş" cevabını verdi.

Düzenleyen:  - Magazin
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