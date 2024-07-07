Serdar Ortaç 3 ayda 80 konser verecek! Kazanacağı ücret dudak uçuklattı

Serdar Ortaç açtığı yayınlar ve açıklamalarla son dönemlerde gündemden düşmüyor. Şarkıcı bu kez konser takvimi ile adından söz ettirdi. Eylül’ün sonuna kadar boş günü olmayan şarkıcı 2 ay boyunca 80 konsere imza atacak. Ortaç’ın her sahneye çıkışında 1.5 milyon TL net cebine kalacak.

Yıllardır MS hastalığına karşı verdiği mücadelesiyle çok konuşulan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç son dönemlerde geçirdiği sıkıntılı süreçlerle adından söz ettiriyor.

TikTok'ta açtığı canlı yayınlarda alkol ve sigara kullanan ve birçok kez küfürlü ifadeler kullandığı için hesabı kapatılan şarkıcının şimdi ise konser takvimi belli oldu.

1.5 MİLYON TL CEBİNE KALACAK

Ortaç’ın konser takviminde eylül sonuna kadar boş gün yok. Şarkıcı 3 ay boyunca 80 konsere imza atacak. Ortaç’ın her sahneye çıkışında 1.5 milyon TL net cebine kalacak.