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Sıla Doğu kameralara yakalandı! Lüks jipi dikkat çekti

Düzenleyen: / Kaynak: Ekol TV
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Sıla Doğu kameralara yakalandı! Lüks jipi dikkat çekti

Magazin Haberleri  / Ekol TV

Dilan Polat ve Engin Polat ile beraber tutuklanan Sıla Doğu, cezaevinden geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti. Son olarak cezaevi çıkışı görüntülenen Sıla Doğu uzun bir süredir ortalıkta görünmüyordu. Ünlü isim imza için karakola gelince kameralara yakalandı. Tek kelime etmeden aracına binen Doğu’nun lüks aracı dikkat çekti.

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlardan ablası Dilan Polat ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderilen Sıla Doğu, kardeşi Can Doğu ile birlikte geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti.

Sıla Doğu kameralara yakalandı! Lüks jipi dikkat çekti - 1. Resim

Öte yandan mahkeme, 4. Sulh Ceza Hakimliği, Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat'ın tutukluluğuna devam kararı vermişti.

Sıla Doğu kameralara yakalandı! Lüks jipi dikkat çekti - 2. Resim

Uzun bir süredir ortalıklarda görünmeyen Sıla Doğu Sarıyer’deki bir Polis Merkezi’ne gelerek elektronik imza attı. Karakol çıkışı görüntülenen Sıla Doğu tek kelime etmeden aracına bindi. Lüks jipine binen Sıla Doğu Polis Merkezi’nin önünden hızla uzaklaştı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Ekol TV
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