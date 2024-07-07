Sıla Doğu kameralara yakalandı! Lüks jipi dikkat çekti

Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: Ekol TV 7 Temmuz 2024 13:43 - Güncelleme: 7 Temmuz 2024 13:57 - Güncelleme:

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Dilan Polat ve Engin Polat ile beraber tutuklanan Sıla Doğu, cezaevinden geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti. Son olarak cezaevi çıkışı görüntülenen Sıla Doğu uzun bir süredir ortalıkta görünmüyordu. Ünlü isim imza için karakola gelince kameralara yakalandı. Tek kelime etmeden aracına binen Doğu’nun lüks aracı dikkat çekti.