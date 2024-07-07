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Hakkı Bulut'un mütevazı evi gündem oldu!

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Hakkı Bulut&#039;un mütevazı evi gündem oldu!
Bahçelievler, Müzik, Haber

Magazin Haberleri

Ünlü şarkıcı Hakkı Bulut’un evi, sosyal medyanın diline düştü. İkimiz Bir Fidanız, Son Mektup, Ben Buyum, Sevmek Bu mu gibi şarkılarla hafızalara kazınan Bulut’un mütevazı evine takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

'Acısız arabesk' akımının temsilcisi Hakkı Bulut kendine has tarzıyla yıllardır sahnelerde! 63 senedir Saadet Bulut ile mutlu bir evlilik yürüten şarkıcı ailesiyle birlikte gözlerden uzak, sakin bir yaşam sürüyor. 5 çocuk babası olan Bulut, İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Şirinevler mahallesinde ikamet ediyor.

79 yaşındaki şarkıcının şu sıralar gündem olmasının nedeni, 3+1 dairesi. Aynı apartmanda iki dairesi bulunan Bulut, bir dairesini kızıyla birlikte çalışma ofisi şeklinde kullanıyor.

Hakkı Bulut'un mütevazi evi gündem oldu! - 1. Resim

"EVİ AŞIRI SICAK GELDİ"

Hakkı Bulut'un evinde oldukça geniş bir salon bulunuyor.  Evin dekorasyonunda mavi ve kahve tonlarının ağırlıklı olduğu görülüyor.

Hakkı Bulut'un mütevazi evi gündem oldu! - 2. Resim

Eski tarz mobilyalar kullanmayı tercih eden şarkıcının evinde müzik çalışmalarını da görmek mümkün… Bulut'un mütevazı hayatına sosyal medyada, “Çok samimi”, “Evi  aşırı sıcak geldi”, “Çok sevdim evini” gibi yorumlar yapıldı.

 

Düzenleyen:  - Magazin
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