Sezen Aksu'ya büyük şok! Apar topar polis merkezine gitti

Şarkıları ve sahne tarzlarıyla adından söz ettiren Sezen Aksu telefon dolandırıcılarına 220 bin TL kaptırdı. Ünlü şarkıcı olayın ardından emniyete giderek dolandırıcılardan şikayetçi oldu.

Açıklamaları ve şarkılarıyla sık sık gündeme gelen Sezen Aksu telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Beyoğlu Belediye Başkanı yardımcısı sıfatıyla arayan dolandırıcılar Aksu'dan 'kimsesiz çocuklar' için bağış topladıklarını dile getirdi.

Aksu gelen bu teklifi kabul etti ve arayan kişilerle 420 bin TL'ye anlaştı. Ünlü isim ilk etapta hesaba 220 bin TL gönderdi.

AKSU'NUN ASİSTANI TANIK SIFATIYLA İFADE VERDİ

Aksu'nun asistanı durumdan şüphelenip Beyoğlu belediyesiyle irtibat haline geçince belediye yetkilileri tarafından böyle bir kampanyanın olmadığı belirtildi.

Ekol TV'nin haberine göre, Aksu dolandırdığını anlayınca soluğu polis merkezinde aldı. Aksu'nun asistanı ise tanık sıfatıyla ifade verdi.