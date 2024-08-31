Oyuncu kadrosu genişliyor! Teşkilat dizisine yeni isim
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Pazar akşamlarına damga vuran Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil oluyor. Tolga Sarıtaş dışında yeni bir isim katıldı. TRT'nin fenomen dizisinin hafta içi sete çıkması bekleniliyor.
Teşkilat dizisinin 5. Sezon çekimleri başladı. Tolga Sarıtaş’ın Altay Yüzbaşı rolüyle seyirci karşısına çıkacağı diziye yeni isimler dahil oluyor.
Altay’dan Tuna’ya alt başlığıyla ekrana gelecek olan dizide Altay Yüzbaşı’nın kız kardeşi Selen’i canlandıracak oyuncu merak konusu olmuştu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, rolü oyuncu Gizem Güneş canlandıracak. Selen hikâyede kilit rol oynayacak. Altay kardeşi için büyük savaşlar verecek.
Dizinin yeni sezonunda birden fazla kötü karakter yer alacak. Diziye ‘mafya babası Hamdi’ dahil oluyor. Hamdi’yi ise oyuncu Adnan Biricik canlandıracak.