Teşkilat dizisine 'mafya babası' geliyor! Ünlü isim kadroda

Yeni bir değişiklik olmazsa salı günü sete çıkması planlanan Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosuna Tolga Sarıtaş dışında başka isimlerde dahil oluyor. Dizinin oyuncu kadrosuna ‘Hamdi’ karakteriyle Adnan Biricik katıldı.

“Teşkilat” dizisinin 5. sezonu iddialı geliyor. Diziye bu kez sezonda birçok ünlü isim katılmıştı. Bunlardan en dikkat çekeni ise Altay Yüzbaşı karakterini canlandıracak olan Tolga Sarıtaş…

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin yeni sezonunda birden fazla kötü karakter yer alacak. Dizide ‘mafya babası Hamdi’ dahil oluyor. Dizinin Hamdi’si ise oyuncu Adnan Biricik olacak.

TEŞKİLAT DİZİSİ 5.SEZONUYLA İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

Hamdi’nin hikayeye dahil olması Korkut’un (Yunus Emre Yıldırımer) Bulgaristan’da bir hapishanede yollarının kesişmesiyle başlayacak. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizi, yeni hikayesi ve karakterleriyle izleyici karşısına çıkacak.

Yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren izleyicinin beğenisini kazanan dizinin yeni sezondaki yolculuğu, "Altay’dan Tuna'ya" doğru olacak.