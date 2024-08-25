Sihirli Annem dizisinin Çilek'i Zeynep Özkaya kaç yaşında, evleniyor mu?

Bir dönemin sevilen dizisi Sihirli Annem ile tanınan Zeynep Özkaya, son paylaşımıyla gündeme geldi. Dizide canlandırdığı "Çilek" karakteriyle büyük bir hayran kitlesi edinen Zeynep Özkaya, 26 yaşında ve evlilik hazırlıkları yapıyor.

Zeynep Özkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, erkek arkadaşı Oğulcan Can'dan aldığı evlilik teklifini duyurdu. Büyükada'da bir arkadaşının doğum günü kutlaması için bulunduklarını zanneden Özkaya, karşısında "Benimle evlenir misin?" yazılı bir pasta görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Bu özel anı, "Hayatımın şokunu yaşadım, doğum gününe geldim sanarken olanlara bak" notuyla takipçileriyle paylaşan Özkaya, mutluluğunu dile getirdi. Zeynep Özkaya'nın evlilik teklifi aldığı bu an, hayranları arasında olay oldu. Özkaya ve Oğulcan Can'ın bu mutlu birlikteliği, sosyal medyada gündemde.

ZEYNEP ÖZKAYA KİMDİR?

Zeynep Özkaya, 23 Ocak 1998 tarihinde doğmuş olan bir oyuncu ve YouTuber'dır. İlk olarak 2003 yılında yayınlanmaya başlayan Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı "Çilek" karakteriyle tanınmıştır. Çocuk yaşta ekranlarda tanınan Özkaya, bu rolle geniş bir hayran kitlesi edinmiştir.

ZEYNEP ÖZKAYA KAÇ YAŞINDA?

Zeynep Özkaya, 23 Ocak 1998 doğumlu olup, şu anda 26 yaşında.

ZEYNEP ÖZKAYA NE İŞ YAPIYOR?

Özkaya, oyunculuk kariyerinin yanı sıra eğitimine de önem vermiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Şu anda YouTube üzerinde aktif olarak içerik üretmeye devam etmektedir. YouTube kanalında çeşitli video içerikleriyle takipçileriyle buluşan Özkaya, sosyal medya üzerinden de geniş bir etkileşim sağlamaktadır.

ZEYNEP ÖZKAYA INSTAGRAM ADRESİ NEDİR?

YouTube kanalı bulunan oyuncu sosyal medyada aktif olarak paylaşım yapmaktadır. zeyneppozkayaa Instagram hesabında 666 bin takipçiye sahiptir.

ZEYNEP ÖZKAYA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?