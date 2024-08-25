Selen Görgüzel'in kızı İlknaz Bektaş fenalaştı! Apar topar ameliyata alındı

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 25 Ağustos 2024 11:43 - Güncelleme: 25 Ağustos 2024 11:55 - Güncelleme:

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Hamdi Alkan’ın eski eşi oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel’in iş insanı Yılmaz Bektaş’tan olan kızı İlknaz Bektaş, evde fenalaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı. Kalbi sıkışan Bektaş'ı hastanelik eden sebepte belli oldu.