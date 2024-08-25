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Selen Görgüzel'in kızı İlknaz Bektaş fenalaştı! Apar topar ameliyata alındı

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Selen Görgüzel&#039;in kızı İlknaz Bektaş fenalaştı! Apar topar ameliyata alındı

Magazin Haberleri

Hamdi Alkan’ın eski eşi oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel’in iş insanı Yılmaz Bektaş’tan olan kızı İlknaz Bektaş, evde fenalaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı. Kalbi sıkışan Bektaş'ı hastanelik eden sebepte belli oldu.

Son dönemde sahne tarzlarıyla adından söz ettiren Selen Görgüzel’in iş insanı Yılmaz Bektaş’tan olan 25 yaşındaki kızı İlknaz Bektaş, önceki sabah Ortaköy’deki evinde aniden rahatsızlandı. Kalbi sıkışan, nefes almakta güçlük çekince apar topar hastaneye kaldırıldı.

Selen Görgüzel'in kızı İlknaz Bektaş fenalaştı! Apar topar ameliyata alındı - 1. Resim

Posta’nın haberine göre, doktorların muayenesinde göğsüne hava kaçtığı tespit edilen İlknaz Bektaş’a “göğüs boşluğuna mediastinal amfizem” teşhisi konuldu.

Selen Görgüzel'in kızı İlknaz Bektaş fenalaştı! Apar topar ameliyata alındı - 2. Resim

AMELİYAT OLAN İLKNAZ BEKTAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Bektaş’a cerrahi müdahale yapıldı. Bektaş, “Rahatsızlandığım günün akşamı Alp Dağları’na trekkking yapmaya uçacaktım. Eğer uçağa binseydim, basınçtan hayatımı kaybedebilirmişim. Allah korudu” dedi.

Selen Görgüzel'in kızı İlknaz Bektaş fenalaştı! Apar topar ameliyata alındı - 2. Resim

İlknur Bektaş, “3 gün daha hastanede kalacağım. Akciğerim içtiğim elektronik sigaradan dolayı (vape) hava kaçırmış. Lütfen elektronik sigaralardan uzak durun” diye konuştu.

Selen Görgüzel'in kızı İlknaz Bektaş fenalaştı! Apar topar ameliyata alındı - 4. Resim

Kızına refakat eden ve başından ayrılmayan Selen Görgüzel ise “Allah yavrumu korudu. Küçük çaplı bir kalp krizi geçirmiş. Nabzı hastaneye getirildiğinde 140 atıyormuş. Çok şükür şimdi iyi” ifadelerini kullandı. 

Düzenleyen:  - Magazin
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