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Kanseri yendi! Seçil Heper'in son hali ortaya çıktı

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Kanseri yendi! Seçil Heper&#039;in son hali ortaya çıktı

Magazin Haberleri

Bir süredir sağlık sorunlarıyla gündeme gelen 78 yaşındaki Türk Sanat Müziği sanatçısı Seçil Heper’in son hali ortaya çıktı. Akciğer kanserini yenen ve gayet iyi görünen şarkıcının son hali ile ilgili sosyal medyada yorum yağdı.

4 yıldır kanser tedavisi gören Seçil Heper tamamen sağlığına kavuştu. Bodrum da görüntülen oyuncunun gayet iyi gözükmesi ise gözlerden kaçmadı.

Kanseri yendi! Seçil Heper'in son hali ortaya çıktı - 1. Resim

2020 yılında şarkıcı akciğer kanserine yakalanmıştı. Heper'e bu süreçte en büyük destek hayat arkadaşı Gürasa Gerekli ve menajeri Ayda Öztürk'ten gelmişti.

Kanseri yendi! Seçil Heper'in son hali ortaya çıktı - 2. Resim

Magazinsortie.com'un haberine göre, şarkıcı Bodrum da her gün yüzüyor. Ünlü isim kanserle mücadele de moralin çok önemli olduğunu da vurguladı.

SEÇİL HEPER KİMDİR?

1946'da Konya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimi Konya'da tamamladı. 1966'da açılan sınavı kazanarak Ankara Radyosu'na girdi. Seçil Heper, iş adamı eski Arnavut Prensi Melih Caculi'nin 2008 yılındaki ölümüne kadar evli kaldı. Yavuz Plak'tan çıkan onlarca 45'lik ve albüme imzasını attı. 2006'da Hakan Eren tarafından yayınlanan "En İyileriyle" albümüyle kendisini özleyenlerle yeniden buluştu.

Düzenleyen:  - Magazin
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