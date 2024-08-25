Burak Yörük askerden döndü! "Sakallar yeni yeni uzuyor"

“Taş Kağıt Makas” dizisinde canlandırdığı Fecir rolüyle hafızalara kazınan Burak Yörük askerden döndü. Geçtiğimiz günlerde bir AVM’de görüntülenen oyuncu yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Taş Kağıt Makas dizisinde 'Fecir Emirkıran' rolünü canlandıran Burak Yörük geçtiğimiz günlerde bir AVM’de görüntülendi.

Askerden dönen oyuncunun sakalsız hali dikkat çekerken tek başına geldiği alışveriş merkezinde eksiklerini giderdi. Ünlü isim muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Snobmagazin'in haberine göre, askerden yeni geldiğini söyleyen Burak Yörük şunları belirtti:

"Askerden yeni geldim sayılır, sakallar da yeni yeni uzuyor. Hemen buradaki moda alışarak işe koyulduk. Şimdi de sete gidiyorum, her şey yolunda…”

BURAK YÖRÜK KİMDİR?

26 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul’da doğdu. Anne tarafından Arnavut kökenlidir. Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim gören Yörük, oyunculuk kariyerine 2002 yılında 6 yaşındayken başladı. "Sırlar Dünyası", “Biz Boşanıyoruz”, "Şeytan", “20 Dakika”, “Ben Onu Çok Sevdim” ve "Dayan Yüreğim" dizilerinde; "Perde" ve "Dede Korkut - Salur Kazan" filmlerinde yer alan Burak Yörük kariyerinde yükselişini “4N1K” filminde ve "4N1K İlk Aşk" dizisinde canlandırdığı Barış Ozansoy karakteri ile yaşamıştır. "4N1K 2" filminde ve "4N1K Yeni Başlangıçlar" dizisinde de Barış'ı canlandırdıktan sonra "Baraj", "Aşk Mantık İntikam" ve "Seversin" dizilerinde yer almıştır.