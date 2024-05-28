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Taş Kağıt Makas'ın yıldızı Burak Yörük evleniyor! Mutlu haberi paylaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Taş Kağıt Makas&#039;ın yıldızı Burak Yörük evleniyor! Mutlu haberi paylaştı
Burak Yörük, Evlilik Teklifi, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarında yayınlanan Taş Kağıt Makas’ta ‘Fecir’ rolünü üstlenen Burak Yörük, evlilik yolunda ilk adımı attı. Yörük, müzisyen Tuana Yılmaz’a evlilik teklifi etti. Çift, mutluluk dolu pozlarını sosyal medyada paylaştı.

Sırlar Dünyası, Ben Onu Çok Sevdim, Baraj, Aşk Mantık İntikam gibi projelerde rol alan, şimdilerde ise Taş Kağıt Makas’ta oynayan Burak Yörük evleniyor. 

Taş Kağıt Makas'ın yıldızı Burak Yörük evleniyor! Mutlu haberi paylaştı - 1. Resim

KIZ ARKADAŞINA EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

Ünlü oyuncu Burak Yörük, uzun süredir birliktelik yaşadığı kız arkadaşı Tuana Yılmaz’a evlilik teklifi etti. Teklifi kabul eden Yılmaz, ‘Evet’ cevabını verip fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Karelerin altına ise “İki kez evet dedim” notunu düştü. Burak Yörük ise paylaşıma “Güzelim” yazarak karşılık verdi.

Taş Kağıt Makas'ın yıldızı Burak Yörük evleniyor! Mutlu haberi paylaştı - 2. Resim

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Öte yandan çifte kısa sürede birçok tebrik mesajı geldi. Yasemin Şefkatli, Melis İşiten, Ala Tokel, İlayda Alişan gibi isimler de ikiliye güzel dileklerde bulundu. 

Burak Yörük ile Yılmaz Tuana, nikah tarihi konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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