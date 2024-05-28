Taş Kağıt Makas'ın yıldızı Burak Yörük evleniyor! Mutlu haberi paylaştı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Taş Kağıt Makas’ta ‘Fecir’ rolünü üstlenen Burak Yörük, evlilik yolunda ilk adımı attı. Yörük, müzisyen Tuana Yılmaz’a evlilik teklifi etti. Çift, mutluluk dolu pozlarını sosyal medyada paylaştı.

Sırlar Dünyası, Ben Onu Çok Sevdim, Baraj, Aşk Mantık İntikam gibi projelerde rol alan, şimdilerde ise Taş Kağıt Makas’ta oynayan Burak Yörük evleniyor.

KIZ ARKADAŞINA EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

Ünlü oyuncu Burak Yörük, uzun süredir birliktelik yaşadığı kız arkadaşı Tuana Yılmaz’a evlilik teklifi etti. Teklifi kabul eden Yılmaz, ‘Evet’ cevabını verip fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Karelerin altına ise “İki kez evet dedim” notunu düştü. Burak Yörük ise paylaşıma “Güzelim” yazarak karşılık verdi.

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Öte yandan çifte kısa sürede birçok tebrik mesajı geldi. Yasemin Şefkatli, Melis İşiten, Ala Tokel, İlayda Alişan gibi isimler de ikiliye güzel dileklerde bulundu.

Burak Yörük ile Yılmaz Tuana, nikah tarihi konusunda henüz bir açıklama yapmadı.