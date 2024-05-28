Bahar dizisinin setinde kriz! Demet Evgar’ın küfrettiği iddiası ortalığı karıştırdı

Show TV’de ekrana gelen ve başrolünde Demet Evgar’ın rol aldığı Bahar dizisiyle ilgili magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu iddiada Evgar’ın kendisine sahne süresiyle ilgili soru soran yönetmen asistanına küfür ettiği öne sürüldü. Çıkan krizin ardından yönetmenin seti paydos ettiği öğrenildi.

Son dönemin popüler dizilerinden Bahar’ın setinde olay çıktı. Kadrosunda Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy’un olduğu yapımda Evgar’ın çekimler esnasında ekibe tatsızlık yaşattığı ve küfür ettiği iddia edildi.

“ASİSTANA KÜFÜR ETTİ” İDDİASI

Aramızda Kalmasın’ın haberine göre; Bahar’ın başrol oyuncusu Demet Evgar, geçtiğimiz günlerde kendisine sahne süresiyle ilgili soru soran yönetmen asistanına sesini yükselterek küfürlü konuşma yaptı. Asistan da bunu dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt’a bildirdi. Yeşilyurt ise ekibine hiç kimsenin birbirine saygısızlık yapamayacağını belirterek, seti paydos etti. Demet Evgar, daha sonra özür dileyerek durumu düzeltmeye çalıştı. Ancak Evgar ile set ekibinin arasındaki bu sorunun Şubat’tan bu yana devam ettiği öne sürüldü.

YÖNETMENİ DE DİNLEMİYORMUŞ

Haberi aktaran Müge Dağıstanlı, sorunun Demet Evgar’ın yönetmeni zaman zaman dinlememesi ve kimseden komut almak istememesi olduğunu söyledi. Ayrıca Evgar’ın kostüm ve styling yapan ekibi de zora soktuğunu belirtti.

8 MAYIS’TAKİ BÖLÜMÜ İPTAL OLMUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bahar’ın 8 Mayıs’taki bölümü ekrana gelmemişti. İzleyenler “Bahar dizisi bu hafta neden yok” sorusunu araştırırken, Evgar açıklama yaparak bir oyuncunun rahatsızlandığını belirtmiş, bu nedenle çekimlerin yetişmediğini söylemişti. Ancak bu aksamanın sette yaşanan krizden dolayı olduğu iddia edildi.