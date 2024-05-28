Ekip vedalaştı: ATV’nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam bitiyor

ATV ekranlarında yayınlanan ve herkesin yeni sezonda yer almasını bekleyen dizi final yapıyor. İki sezondur her hafta yeni bölümleriyle ekrana gelen yapım bu akşam son kez ekrana gelecek.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Mustafa Üstündağ gibi oyuncuların yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam final bölümüyle ekranlara geliyor. İlk bölümü 20 Eylül 2022’de yayınlanan dizi bitiyor.

Yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan’ın yaptığı ve KYN Production imzalı aksiyon türündeki dizinin çekimleri tamamlandı. Final bölümü için son kez bir araya gelen oyuncular keyifli anlar yaşadı. Dizinin hem yapımcılığını üstlenen hem de başrolünde oynayan Oktay Kaynarca, oyunculara ve tüm ekibe teşekkür etti.

SON BÖLÜMÜ BU AKŞAM

Dizi, 28 Mayıs 2024 (bu akşam) yayınlanacak 68. bölümle ekranlara veda edecek. Sevilen yapım, son bölümlerde reytinglerde bekleneni verememişti. Bu düşüş, final kararını beraberinde getirdi. Dizinin reyting kurbanı olduğu söylentiler arasında.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM FİNAL BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Cezayir, Tura'nın kurduğu tuzağı, annesini bulup karşısına çıkararak bozar. Tura, öfkesini Cezayir'in ailesine saldırarak kusar. Leyla, aileye önderlik ederek bu zor durumdan onları kurtarmak için harekete geçer. Cezayir, ailesini korumak için girdiği mücadelede tekrar ölümle burun buruna gelir.

Behçet, ablası Hatice ile Kurban arasındaki ilişkiyi öğrenince deliye döner. Bu durum, Tura'nın annesini koruyan Behçet ve Kurban arasında çatışmaya sebep olur. Taziyev, Tura'nın annesini almak için karşılarına çıktığında, tüm dengeleri değiştirecek bir hesaplaşma yaşanacaktır.

Ailenin direnişi ve Cezayir'in akılcı planıyla, evdekiler kurtulur. Ancak Tura, Leyla ve Suna'yı alarak kaçmayı başarır. Cezayir, onları kurtarmak için Tura'ya karşı hayatının en zor sınavını vermek zorunda kalır. Heyecanın bir an olsun düşmeyeceği final bölümü, iyilerle kötülerin bu cihandaki son savaşına sahne olacaktır.