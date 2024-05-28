Deniz Akkaya’ya kızından şiddet: Önce saldırdı, sonra balkona kilitledi

Ünlü manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe tarafından şiddet gördüğünü iddia etti. Akkaya, kızının kendisine önce saldırdığını, ardından balkona kilitlediğini söyledi. Sosyal medyadan itiraflarda bulunan Akkaya, “Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112’yi aramam neticesinde kurtarıldım” dedi.

Manken ve sunucu Deniz Akkaya, kızı Ayşe hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Akkaya, 16 yaşındaki kızının kendisine şiddet uyguladığını ve balkona kilitlendiğini öne sürdü. Deniz Akkaya’nın itirafları gündeme bomba gibi düştü.

“BENİ 1.5 SAAT BALKONA KİLİTLEDİ”

X hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren manken, son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kalıp hayatının kabusa döndüğünü söyledi. Kızıyla arasında yaşananları ise şöyle aktardı:

“1997 senesinde başlayan kariyerin ve çok mutlu bir hayatın akabinde son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kaldım ve hayatım resmen kabusa döndü. Bir ruh hastası ile verdiğim velayet savaşı bir ömür sürdü. Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. Benden habersiz yurtdışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum. Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kilitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112’yi aramam neticesinde kurtarıldım. Polislere de karşı çıkan sonrasında bir de hızını alamayıp bana itibar suikasti yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim. Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek…. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin.”

“BİLİP BİLMEDEN BU HAYATI YORUM YAPMAYIN”

Paylaşımı tepki gören model, ardından “Bazı gerizekalılar benim hayatımı yaşamazken boş yapıyor! Beni saatlerce balkona kilitleyen kızım, polisleri aramaya cesaret edemez derken aramam neticesinde gelen ekiplere çıkardığı zorluk yetmedi, bir de beni dövdü diyerek itibar suikastine geçti. Ben bu hayatı, birileri üstünde tepinsin diye inşa etmedim. Bilip bilmeden bu hayatı yorum yapmayın!” açıklamasını paylaştı.

TEPKİ GÖSTERDİ

Deniz Akkaya’nın bu paylaşımı bazı kullanıcılar tarafından tepki gördü. Ünlü mankenin kızıyla arasında yaşananları sosyal medyadan aktarmasını doğru bulmayan kişiler “Kızınızın yaptığı çok çok yanlış ama sizin yaptığınız da yanlış” , “Keşke paylaşmasaydınız. Herşey düzelince pişman olursunuz” yorumlarını yaptı.