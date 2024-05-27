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Bangladeş’te Burak Özçivit izdihamı! Polis koruması da yetmedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bangladeş’te Burak Özçivit izdihamı! Polis koruması da yetmedi
Burak Özçivit, Bangladeş, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu, anlaşma yaptığı bir markanın tanıtımı için Bangladeş’e gitti. Özçivit’in hayranları izdihama neden oldu.

5 sezondur Kuruluş Osman’da Osmanlı Devleti’nin ilk padişahı Osman Gazi’yi canlandıran Burak Özçivit, özel bir etkinlik için Bangladeş’in başkenti Dakka’ya gitti. Oyuncu, hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Bangladeş’te Burak Özçivit izdihamı! Polis koruması da yetmedi - 1. Resim

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Oynadığı dizilerle Orta Doğu ve Asya’da büyük bir hayran kitlesine ulaşan Burak Özçivit’in ünü ülke sınırlarını aştı. Oyuncu gittiği Bangladeş’te de adeta izdihama neden oldu. Hayranları tarafından büyük ilgi gören Özçivit’in önü kalabalık tarafından kesildi. Etkinlikte güvenlik görevlileri oyuncuyu korumakta zorlandı, bazı noktalarda ise polis müdahale etmek zorunda kaldı. 

Bangladeş’te Burak Özçivit izdihamı! Polis koruması da yetmedi - 2. Resim

İLGİDEN ŞİKAYETÇİ DEĞİL

Öte yandan Burak Özçivit’in yoğun ilgiye rağmen şikayetçi olmadığı görüldü. Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Burak Özçivit, sevenlerine de teşekkür etti.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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