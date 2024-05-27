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Sinan Akçıl kazaya sebep oldu, arkasına bile bakmadan kaçtı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, konser için gittiği İzmir’de caddeden karşı karşıya geçerken kazaya neden oldu. Kaza anı, bir vatandaş tarafından görüntülenirken, Akçıl’ın umursamaz tavrı dikkat çekti.

Yaptığı açıklamalarla zaman zaman adından söz ettiren Sinan Akçıl, caddeden karşı karşıya geçerken kazaya sebep oldu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. 

YOLA KONTROLSÜZ ŞEKİDLE ATLADI

Şarkıcı Akçıl, bir arkadaşıyla trafik ışıklarının olmadığı bir yerde karşıdan karşıya geçmek istedi ve yola kontrolsüz şekilde atladı. O sırada sürücü onlara çarpmamak için aniden frene bastı. Arkadan gelen araç ise duran araca çarptı. 

“ABİ O ÜNLÜ ÜNLÜ”

Olay sonrası Sinan Akçıl, aldırış etmeden yürümeye devam etti. Kaza yapan sürücü ise sinirlenip araçtan indi. Akçıl’a sinirlenen adamı yanındaki arkadaşı güçlükle sakinleştirdi. O anlar ise Akçıl’ın bir hayranı tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Genç kızların kaza yapan sürücüye “Abi o ünlü ünlü” diyerek seslendiği anlar dikkat çekti. 

AÇIKLAMA YAPTI: HAYATIM BOYUNCA KİMSEDEN KAÇMADIM

Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve Akçıl, eleştirilen hedefi oldu. Bunun üzerine sosyal medyadan açıklama yapan şarkıcı şu sözlerle kendini savundu:

“Birkaç ‘tam’ gerizekalı 'umursamadı kazayı' demiş. Gördüm, duydum. 1) Kazaya ben sebep olmadım. 2)Kız öğrenci yurdu 'Sinan lütfen yanımıza gel' diye çok bağırdığı için onları kırmamak için yanlarına uğradım. 3)Yürüdüğüm yer konser alanı yani orası konser alanı. 4)Kamyon şoförü kardeşimi tuttum gel yanıma dedim, 'abi ben seni seviyorum' dedi. Ben de gereken neyse yapalım dedim. 5)Yarın ofiste buluşulacak. Mükemmel bir konserdi 7) teşekkürler İzmir'im. 8)Hayatım boyunca kimseden kaçmadım kralı gelse ki gelmiştir.”

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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