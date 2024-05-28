Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Çağlar Söyüncü ile Serra Pakdemir evlendi

Fenerbahçeli milli futbolcu Çağlar Söyüncü, moda tasarımcısı Serra Pakdemir ile nikah masasına oturdu. Düğüne yeşil sahaların yıldız isimleri katılırken, fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

Fenerbahçe’deki geleceği merak konusu olan Çağlar Söyüncü, lig biter bitmez nişanlısı Serra Pakdemir ile dünya evine girdi. Düğüne ünlü futbolcunun yakın arkadaşları da katıldı.

Fenerbahçe’nin Atletico Madrid’den kiralık olarak kadrosuna kattığı başarılı futbolcu Çağlar Söyüncü’den müjdeli haber geldi. Özel hayatında önemli bir adım atan Söyüncü geçtiğimiz pazartesi günü nişanlanmıştı. Ünlü ismin nişanlısı Serra Pakdemir, güzelliğiyle taraflardan da iltifat almıştı.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Bir hafta önce evlilik yolunda ilk adımı atan çift, arayı fazla açmadı. İkili, lig biter bitmez dünya evine girdi. Söyüncü ile Pakdemir, dün akşam Bodrum’da yakınlarının katıldığı sade bir törenle nikah kıydı. İkilinin düğününe İrfan Can Kahveci ve eşi Gözde Kahveci, Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Gündoğdu, Ozan Tufan ve eşi Rojin Tufan, Uğurcan Çakır ve eşi Kübra Çakır, Caner Erkin ve eşi Şükran Ovalı, Cengiz Ünder ve kız arkadaşı Bilge Yenigül katıldı.

İşte düğünden fotoğraflar…