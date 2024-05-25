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‘Marnalı’ dizisi yakında başlıyor! Başrolde Gürkan Uygun var, seyirci ekran başına kilitlenecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
‘Marnalı’ dizisi yakında başlıyor! Başrolde Gürkan Uygun var, seyirci ekran başına kilitlenecek
Gürkan Uygun, Teşkilat Dizisi, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TRT’nin yeni dijital platformu Tabii’de yayınlanacak olan Marnalı dizisinin çekimleri tamamlandı. Başrolde Gürkan Uygun, Melike İpek Yalova, Engin Benli gibi oyuncuların yer aldığı dizi çok yakında izleyiciyle buluşacak.

Kurtlar Vadisi’nde Memati karakteriyle hafızalara kazınan Gürkan Uygun, son olarak Teşkilat dizisinde rol almıştı. Usta oyuncu Marnalı dizisiyle yeniden ekranlara dönüyor. 

Gürkan Uygun, Marnalı dizisinde Ali Reşat Marnalı karakterini üstleniyor ve “Ben Ali Reşat Marnalı, İstanbul'un son kabadayısı... Geçmişin intikamını almaya geliyorum” sloganı ile yankı uyandırıyor.

‘Marnalı’ dizisi yakında başlıyor! Başrolde Gürkan Uygun var, seyirci ekran başına kilitlenecek - 1. Resim

Dizide Uygur’a Melike İpek Yalova, Engin Benli gibi oyuncular eşlik ediyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Doğan Ümit Karaca oturuyor, senaryosunu ise Yusuf Reha Alp yazıyor.

‘Marnalı’ dizisi yakında başlıyor! Başrolde Gürkan Uygun var, seyirci ekran başına kilitlenecek - 2. Resim

MARNALI DİZİ KONUSU

Dizide Derin (Melike İpek Yalova) isimli bir kadınla Ali Reşat'ın (Gürkan Uygun) yolları kesişecek. Ali Reşat, kendisine kurulan bir komployla hapse düşecek ve yıllarını dört duvar arasında geçirecek. Dizide, Ali Reşat'ın hapisten çıkıp yeniden kabadayılık alemine girerek intikamını almak için verdiği mücadele anlatılacak.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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