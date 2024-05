Survivor All Star’da duygusal veda! Elenen isim ‘Şans benim yanımda değildi’ diyerek sitem etti

Survivor All Star’ın dün akşamki bölümünde adaya bir yarışmacı daha veda etti. Düellonun final turunda Özgür ile kıyasıya mücadele eden Damla Can, 5-1 kaybederek elendi. Veda konuşmasında ise "Şans benim yanımda değildi" diyerek sitemde bulundu.

Survivor All Star’da final için nefesler tutuldu. Maceranın sona ermesine az bir zaman kala hem kırmızı hem mavi takımdan her hafta bir isim adaya veda ediyor. Bu hafta elenen isim ise Damla Can oldu.

Survivor’da birbirinden güçlü isimler dün akşamki düelloda karşı karşıya geldi. Eleme potasında yer alan Özgür, Damla Can, Batuhan ve Nefise adada kalmak için eleme düellosunda elinden gelen yüksek performansı sergilemek için ter döktü.

ELENEN İSİM DAMLA CAN OLDU

Büyük finale haftalar kala, kadın ve erkeklerden oluşan karma düello heyecanı yaşandı. Öncelikle Damla Can ve Nefise’nin yarıştığı düelloda, Nefise kazanarak potadan adını sildirdi. İkinci karşılaşmada ise Özgür ve Batuhan yarıştı. Bu turda ise Batuhan Özgür’ü yenerek potadan kurtuldu. Böylelikle eleme düellosuna Özgür ve Damla Can kaldı. Nefes kesen final oyununda her iki yarışmacı da canını dişine taktı ancak 5-1’lik skorla yarışmayı Özgür kazandı. Adadan elenen isim ise Damla Can oldu.

“BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYDUM”

Survivor All Star’a veda eden Damla Can, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Söze nereden başlayacağımı bilmiyorum. Buradan gitmek istemezdim, ama şu bir gerçek ki 6 sene sonra burada olmanın keyfi çok başkaydı. Elimden gelen tüm mücadeleyi yaptım ama şanssızlıklar çok üst üste geldi benim için. Ben burada olduğum için çok mutluydum. Zordu, rakiplerim çok güçlüydü, hepsini canı gönülden kutluyorum. İnanılmaz bir takım var bu sene. Onlarla başa çıkmak da çok zordu.”

“KİM ELENİRSE ELENSİN ÇOK ÜZÜLECEKTİM”

“Şans benim yanımda değildi, ben şansımı artık hayatta başka noktalarda aramaya karar verdim. Benim için hayırlısı da buymuş. Kim elenirse elensin bugün, o kadar çok üzülecektim ki… Yani Özgür'e karşı oynadım ama çok oynamayı da istiyordum. Kaçırdığım yerde biliyorum ki affetmeyecekti. Ama oynarken o kadar çok keyif aldım ki benim için unutulmaz bir andı. O yüzden bu anı yaşadığım için de Özgür ağabeye teşekkür ediyorum, aynı şekilde Nefise'ye de teşekkür ediyorum. Güzel bir oyundu. Kalan bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Sağlıklı geçsin. İki hafta sonra onları İstanbul’da bekliyorum.”