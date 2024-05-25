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6 teknik direktör değiştirdi, zirveden 43 puan geride kaldı! En kötü sezonda büyük başarı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
6 teknik direktör değiştirdi, zirveden 43 puan geride kaldı! En kötü sezonda büyük başarı
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası, Hasan Arat, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ligde yaşadığı tarihinin en kötü sezonunun sonunda Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmalarının büyük başarı olduğunu belirten siyah beyazlıların patronu “Beşiktaş’ın büyüklüğünü gösterdik” dedi.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Olimpiyat Stadı’ndaki muhteşem finalde Trabzonspor’u nefes kesen bir mücadele sonunda mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Beşiktaş’ta büyük sevinç yaşanıyor. Siyah beyazlılar, altı defa teknik direktör değişikliğinin yaşandığı ve zirveden 43 puan geride kaldığı sezonda kazandığı kupayla UEFA Avrupa Ligi için de büyük bir adım attı. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, büyük şanssızlıkların yaşandığı sezonda kupayı kaldırmanın önemine dikkati çekti.

HİÇ DÜŞMEDİK

En kötü senaryoların yaşandığı dönemde bile Beşiktaş’ın ayağa kalkmayı başardığını ve geleceğe umutla baktığını belirten siyah beyazlıların patronu “Böyle bir sezonda gelen bu başarı Beşiktaş’ın büyüklüğünün göstergesidir. En kötü zamanlarda bile camia olarak ‘Kupayı kazanalım’ diyebilme gücünü gösterdik. Hiç düşmedik. En kötü sezonumuz böyle olsun. Ama bundan sonra taraftarlarımıza üç kulvarda da iddialı ve başarılı bir Beşiktaş izletmek istiyoruz” sözlerini kullandı.

6 teknik direktör değiştirdi, zirveden 43 puan geride kaldı! En kötü sezonda büyük başarı - 1. Resim

KASAYI DOLDURDU

Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon olan Beşiktaş, 1 milyon 500 bin dolarlık (Yaklaşık 48,3 milyon TL) parayı kasasına koydu. Trabzonspor ise finalist olduğu için 900 bin dolar (Yaklaşık 29 milyon TL) kazandı.

AL MUSRATİ FETHETTİ

Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olmasına rağmen gösterdiği performans ve derbilerdeki hataları sebebiyle eleştirilen Al Musrati yüreklere su serpti. Kupayı getiren golü atarak öz güvenini de kazanan Libyalı oyuncu “Kariyerimin en anlamlı gollerinden birini attım. Gelecek sezonu şimdiden iple çekiyorum” dedi. 

6 teknik direktör değiştirdi, zirveden 43 puan geride kaldı! En kötü sezonda büyük başarı - 2. Resim

PLAY-OFF TURUNDAKİ RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Türkiye Kupası’nı müzesine götürmeyi başaran Beşiktaş, bu sonuçla gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi’ne play-off turundan katılmaya hak kazandı.  Siyah beyazlıların bu turdaki muhtemel rakipleri de belli oldu.  Kara Kartal’ın rakipleri; Ajax, Braga, Union St. Gilloise, Sparta Prag, Partizan, Malmö, LASK Linz, Molde, Viktoria Plzen, Sheriff ve APOEL oldu. UEFA Avrupa Ligi’nde play-off kuraları 5 Ağustos’ta çekilecek. Maçlar ise 22 ve 29 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Beşiktaş bu turdaki rakibini elediği takdirde UEFA Avrupa Ligi gruplarında ülkemizi temsil edecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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