Beşiktaş'ın şampiyonluğunu doğru tahmin etti! Şimdi gözler Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına çevrildi

Ali Koç iddialı! "Çok daha kuvvetli bir Fenerbahçe geliyor"

Ali Koç iddialı! "Çok daha kuvvetli bir Fenerbahçe geliyor"

Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Trabzonspor’u 3-2 mağlup ederek kupayı müzesine götüren siyah beyazlı takım mutluluğu yaşadı. Kupa coşkusu sonrası Astrolog Meral Güven’in söyledikleri sosyal medyada gündem oldu. Güven, haftalar önce yaptığı açıklamada Beşiktaş’ın şampiyon olacağını vurgulamıştı. Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla ilgili yorum yapan Güven, sarı lacivertli takımın şampiyonluğu elde edeceğini söylemişti. Gözler bu hafta sonu oynanacak maçlara çevrildi.

Ziraat Türkiye Kupası Finali’ni yakından takip eden siyah beyazlılar maç sonu coşkuyu yaşadı. Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı 3-2 kazanan Beşiktaş, kupanın sahibi oldu. Maçın bitiş düdüğü ile beraber taraftarlar soluğu Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde aldı. Burada coşkulu bir şekilde takımlarını karşılayan taraftarlar kupa şampiyonluğunu doyasıya kutladı.

BEŞİKTAŞ’IN KUPAYI ALACAĞINI BİLMİŞTİ

Astrolog Meral Güven, mücadelenin kazananını haftalar öncesinden bilmişti. Yaptığı tahminle Beşiktaş'ın kupayı alacağını söylemişti. Güven’in tahmininin doğru çıkması sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

“ŞAMPİYON FENERBAHÇE OLACAK” ÖNGÖRÜSÜ

Öte yandan ünlü astrolog Fenerbahçe’nin de şampiyon olacağını söylemişti. Güven, sarı-lacivertlilerin ligin son haftasında İstanbulspor’u yeneceğini, Galatasaray’ın Konya’ya yenileceğini belirtmişti. Şimdi gözler bu hafta sonu oynanacak maçlara çevrildi. Güven’in bu öngörüsünün de doğru çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu.