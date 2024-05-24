Ali Koç iddialı! "Çok daha kuvvetli bir Fenerbahçe geliyor"

Başkanlığa aday olduktan sonra ilk defa konuşan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım’a ince ince dokundurduğu basın toplantısında Fenerbahçe camiasına ilk defa şampiyonluk vaat etti.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Aziz Yıldırım ile 6 yıl sonra bir kez daha kongrede kozlarını paylaşmaya hazırlanan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, camiaya müjde verdi ve gelecek sezon ligi domine edecek bir kadro kuracaklarını ifade etti. “Bugüne kadar hiç şampiyonluk sözü vermedim. Ancak son iki sezonda yaşadıklarımızdan hareketle, çok daha kuvvetli bir Fenerbahçe oluşturacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” diyen Koç, “Öyle bir takım kuracağız ki benim size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak” açıklaması yaptı.

ŞEREFSİZCE BİR YALAN

Fenerbahçe’den tek kuruş alacağı olmadığının altını çizen Ali Koç, “Aksini iddia edenler şerefsizce yalan söylüyor” vurgusu yaparken, “Tüm adaletsizliklere rağmen şampiyonluk şansını son maça taşımış bir kadro kurabildik” diye konuştu. Fenerbahçe’nin son 5 yılda en çok puan toplayan takım olmasına rağmen şampiyonluk elde edememesini “Futbolun olağan akışına aykırı” olarak niteleyen Koç, “Artık istikrar yakaladık. Bir kere şampiyon olup cam tavanı kırdığımızda inanın ki şampiyonluklarımız arka arkaya gelecektir” dedi.

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ÖZBEK'LE Mİ ÇIKACAK?

YILDIRIM'A EKRAN DAVETİ

Ali Koç, “Önceki başkanımız” diye tanımladığı Aziz Yıldırım için, “Altı sene kurullara gelmedi, ağır salvolar yaptı. Kendisini ekrana davet ettik, gelmedi. Şu an hiç tereddüt etmeyecektir. Öz güveni tavan yapmış, yelkenleri dolmuş hızla ilerliyor. Bu sefer de kabul etmezse belki de Dursun Özbek ile televizyona çıkar” dedi.