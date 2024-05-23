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Ergin Ataman, Fenerbahçe taraftarıyla yaşadığı gerginlik hakkında konuştu! '10-15 kişilik provokatörler'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ergin Ataman, Fenerbahçe taraftarıyla yaşadığı gerginlik hakkında konuştu! &#039;10-15 kişilik provokatörler&#039;
Ergin Ataman, Final Four, Fenerbahçe, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe taraftarıyla yaşadığı gerilim hakkında konuştu. Fenerbahçe taraftarına büyük saygı duyduğunu söyleyen Ataman, "10-15 kişilik provokatörler Fenerbahçe camiasını temsil etmiyor." ifadelerini kullandı.

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Final Four öncesi basın toplantısına katıldı. Final Four hedeflerini anlatan Ataman, dün Berlin'de bir otelin önünde Fenerbahçe taraftarıyla yaşadığı gerilim hakkında da konuştu. 

Ergin Ataman'ın basın toplantısından öne çıkanlar şu şekilde:

ULUSAL TAKIM MÜCADELESİ DEĞİL

"Kendi ülkeniz dışından bir takımla ülkenizden bir takıma karşı mücadele edeceksiniz" sözleri üzerine Ergin Ataman, "Bu ulusal takım mücadelesi değil. Dünyanın en önemli basketbol organizasyonlarından biri. Türk koç olarak bir yandan ülkemi temsil ediyorum ama bir yandan da Yunan takımını temsil ediyorum. Türk takımının başında da Litvanyalı koç var. Büyük bir takıma karşı zorlu bir yarı final maçı olacak. Fenerbahçe Kulübü'ne ve taraftarlarına çok büyük saygım var. Elimizden geleni yapıp kazanmaya çalışacağız. Sanırım 5-6. Final Four'um olacak. Büyük duygularım yok. 2 defa kazandım zaten. 3. kez kazanmaya çalışacağım" dedi.

Ergin Ataman, Fenerbahçe taraftarıyla yaşadığı gerginlik hakkında konuştu! '10-15 kişilik provokatörler' - 1. Resim

FENERBAHÇE CAMİASINI TEMSİL ETMİYOR

Otel önünde yaşanan olaylarla ilgili konuşan Ergin Ataman, "EuroLeague CEO'sundan Alman polisine kadar herkese teşekkür ediyorum. Bu basın toplantısında o küçük insanların yaşattığı önemsiz şeylerle ilgili konuşmak istemiyorum. 10-15 kişilik provokatörler Fenerbahçe camiasını temsil etmiyor. Ben Fenerbahçe Kulübü'ne, taraftarına çok büyük saygı duyuyorum. Ayrıntıya girmek istemiyorum. Bu konuyu konuşmayacağım. Burada basketbol konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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