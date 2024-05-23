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Türkiye Kupası sahibini buluyor! İlk 11'ler belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye Kupası sahibini buluyor! İlk 11&#039;ler belli oldu
Beşiktaş, Trabzonspor, Türkiye Kupası, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Beşiktaş ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası final maçında kozlarını paylaşacak. İki takımın karşılaşmaya başlayacağı ilk 11 belli oldu.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Salih, Gedson, Ghezzal, Muci, Muleka.

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Fountas, Onuachu.

TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONU AVRUPA LİGİ'NE GİDECEK

Türkiye Kupası'nda şampiyon olan takım 1 milyon 500 bin dolar, ikinci ise 900 bin dolar kazanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi bileti alacak. Söz konusu takım UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak ve bu aşamayı geçmesi halinde adını gruplara yazdıracak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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