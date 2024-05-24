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TFF duyurdu: Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK'ye sevk edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
TFF duyurdu: Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK&#039;ye sevk edildi
Tff, Beşiktaş, Trabzonspor, Haber

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Ziraat Türkiye Kupası finalistleri Beşiktaş ve Trabzonspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, siyah-beyazlıların çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle disipline gönderildiği belirtildi.

Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Serdar Topraktepe'nin ise talimatlara aykırı hareket ve sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Kurulun, Trabzonspor'u ise saha olayları sebebiyle disipline yolladığı kaydedildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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