Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turundan katılma hakkı elde etti. Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti ve 11.kez kupayı müzesine götürdü. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılma hakkı kazandı.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri; Ajax, Braga, Union St. Gilloise, Sparta Prag, Partizan, Malmö, LASK Linz, Molde, Viktoria Plzen, Sheriff ve APOEL oldu.

PLAY-OFF MAÇLARI AĞUSTOS'TA

UEFA Avrupa Ligi play-off kuraları 5 Ağustos'a çekilecek. Maçlar 22 ve 29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.