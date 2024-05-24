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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ın UEFA Avrupa Ligi&#039;ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Uefa Avrupa Ligi, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turundan katılma hakkı elde etti. Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti ve 11.kez kupayı müzesine götürdü. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılma hakkı kazandı.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri; Ajax, Braga, Union St. Gilloise, Sparta Prag, Partizan, Malmö, LASK Linz, Molde, Viktoria Plzen, Sheriff ve APOEL oldu. 

PLAY-OFF MAÇLARI AĞUSTOS'TA

UEFA Avrupa Ligi play-off kuraları 5 Ağustos'a çekilecek. Maçlar 22 ve 29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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