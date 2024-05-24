Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turundan katılma hakkı elde etti. Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti ve 11.kez kupayı müzesine götürdü. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılma hakkı kazandı.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri; Ajax, Braga, Union St. Gilloise, Sparta Prag, Partizan, Malmö, LASK Linz, Molde, Viktoria Plzen, Sheriff ve APOEL oldu.
PLAY-OFF MAÇLARI AĞUSTOS'TA
UEFA Avrupa Ligi play-off kuraları 5 Ağustos'a çekilecek. Maçlar 22 ve 29 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi