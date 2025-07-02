Kenan İmirzalıoğlu ‘A.B.İ’ dizisiyle dönüyor! Afişi ortaya çıktı, kanalı da belli…

Kenan İmirzalıoğlu’nun ekranlara dönüşüyle ilgili hayranlarını sevindiren bir haber geldi. Uzun süredir ortalarda görünmeyen İmirzalıoğlu’nun yeni sezonda A.B.İ (Aile Bir İmtihandır) dizisinde başrolü üstleneceği ortaya çıktı.

2018’de Mehmed Bir Cihan Fatihi adlı yapımda rol alan ve 2020’de Alef adlı polisiye dizide boy gösteren Kenan İmirzalıoğlu o tarihten bu yana oyunculuk kariyerine ara vermişti. Başarılı isim ardından 4 yıl boyunca “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasının sunuculuğunu üstlenmişti.

Murat Yıldırım’dan görevi devralan İmirzalıoğlu, programdaki sakin, karizmatik ve duygusal tavırlarıyla izleyicinin gönlünü kazanmıştı.

Uzun süredir herhangi bir dizide rol almayan Kenan İmirzalıoğlu, sunduğu yarışma programını sezon başında bırakmıştı.

A.B.İ (AİLE BİR İMTİHANDIR) DİZİSİYLE ANLAŞTI

Çalıştığı projeleri ince eleyip sık dokuyan oyuncunun bir süredir senaryo okuduğu konuşuluyordu. Sonunda sevenlerini heyecandan havalara uçuran bir gelişme yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu yeni sezonda ekranlara dönüyor. Ünlü aktör, A.B.İ (Aile Bir İmtihandır) dizisiyle el sıkıştı.

KANALI BELLİ OLDU

Yapım şirketi OGM Pictures, sıcak gelişmeyi sosyal medyadan “Kenan İmirzalıoğlu yeni dizimiz ‘Abi’ ile ekranlara dönüyor!” notuyla duyurdu. Hayranları gönderinin altına “Çok şükür, bu anı bekliyorduk” , “Güzel bir projeye benziyor” şeklinde yorumlar yaptı.

ATV’de yayınlanacak dizinin senaristlerinin Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven olacağı öğrenildi. Ayrıca dizinin afişine de yer verildi.

DİZİNİN KONUSU

A.B.İ (Aile Bir İmtihandır) dizinin konusuna dair ise şu satırlara yer verildi.

“Bazen aile hayattaki en zor sınavı olur insanın. Yıllar önce ailesine resti çekmiş bir adam, yıllar sonra bu kez başarılı bir doktor olarak aynı sınava tabi tutulacak; hayat onu ailesi ve vicdanı arasında seçim yapmak zorunda bırakacaktır.”

Kenan İmirzalıoğlu’nun partneri konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.