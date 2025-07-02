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Fenerbahçe lansmanına katılan Meltem Cumbul’u yerden yere vurdular! Kıyafetiyle sosyal medyayı ikiye böldü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe lansmanına katılan Meltem Cumbul’u yerden yere vurdular! Kıyafetiyle sosyal medyayı ikiye böldü
Meltem Cumbul, Fenerbahçe, Galatasaray, Kıyafet, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Meltem Cumbul, Fenerbahçe’nin yeni sezon forma lansmanında giydiği kıyafetle gündem oldu. Kırmızı kıyafetiyle taraftarların tepkisini çeken Cumbul’a eleştiri yağarken, sosyal medya ikiye bölündü.

Fenerbahçe’nin Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda düzenlenen 2025-2026 sezon forması lansmanı büyük bir etkinlikle gerçekleşti. Lansmana Yılan Hikayesi, Muhteşem Yüzyıl, Güzel Aşklar Diyarı gibi birçok dizide rol alan Meltem Cumbul, kırmızı kıyafetiyle katıldı. 

Cumbul’un elbise tercihi Galatasaray’ın renklerini çağrıştırdığı gerekçesiyle tepki çekti. Bazı taraftarlar kırmızı rengin Fenerbahçe’nin ezeli rakip Galatasaray'ı hatırlattığını vurgulayarak, Cumbul'u yerden yere vurdu.

Fenerbahçe lansmanına katılan Meltem Cumbul’u yerden yere vurdular! Kıyafetiyle sosyal medyayı ikiye böldü - 1. Resim

TOPA TUTTULAR, ‘DÜŞÜNCESİZCE’ DEDİLER

Yoğun eleştirilere yol açan olay sonrası X platformunda #MeltemCumbul etiketi ilk sıralarda yer aldı. 

Fenerbahçeli taraftarlardan sosyal medyada Cumbul için “Fenerbahçeli kırmızı giymez!” , “Düşüncesizce” , “Takipten çıkıyorum” gibi olumsuz yorumlar geldi. 

Fenerbahçe lansmanına katılan Meltem Cumbul’u yerden yere vurdular! Kıyafetiyle sosyal medyayı ikiye böldü - 2. Resim

SAVUNANLAR DA OLDU

Bazı kullanıcılar ise ünlü oyuncunun haksız yere hedef gösterildiğine vurgu yaptı. Meltem Cumbul’u savunan sevenleri “Milli takımın da rengi kırmızı” , “Ne var giyebilir, ne olacak” gibi yorumlarla oyuncuya destek verdi. 

Fenerbahçe lansmanına katılan Meltem Cumbul’u yerden yere vurdular! Kıyafetiyle sosyal medyayı ikiye böldü - 3. Resim

Meltem Cumbul’un elbise tercihi lansmanın önüne geçerken, ünlü oyuncu konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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