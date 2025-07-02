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Fenerbahçe'de imza sayısı kaç oldu? Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;de imza sayısı kaç oldu? Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği açıkladı
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul için başlatılan imza kampanyası sona erdi. Fenerbahçe'de imza sayısı kaç oldu Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği açıkladı.

Fenerbahçe'de uzun süredir devam eden olağanüstü kongre talebi sonrası imza toplama süreci sona erdi. Fenerbahçe'de imza sayısı kaç oldu, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği teslim ettikleri imza sayısını açıkladı.

FENERBAHÇE'DE İMZA SAYISI KAÇ OLDU?

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği tarafından yapılan açıklamada, olağanüstü seçimli genel kurul için toplam 9 bin 950 imzanın toplandığı duyuruldu.

Bu sayının 9 bin 700’ü dernekler aracılığıyla organize edilen kampanyalar sonucunda, 250’si isekulübe gönderilen imzalar olarak kaydedildi. 

Fenerbahçe Kulübü tüzüğüne göre aidatını ödeyen 44 bin kongre üyesinin beşte biri olan 8 bin 800 imzanın üzerinde.

Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın mevcut dernekler tüzüğüne göre toplam üye sayısının (54 bin 977) beşte biri olan 10 bin 995 imzanın gerekli olduğu belirtiliyor. 

Fenerbahçe'de imza sayısı kaç oldu? Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği açıkladı - 1. Resim

FENERBAHÇE OLAĞANÜSTÜ KONGRE İÇİN TOPLANAN İMZALAR TESLİM EDİLDİ

2 Temmuz 2025 tarihinde, Fenerbahçe Spor Kulübü’nde olağanüstü seçimli genel kurul talebiyle toplanan imzalar, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na teslim edildi.

Olağanüstü seçimli genel kurul için toplam 9 bin 950 imzanın toplandığı duyuruldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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