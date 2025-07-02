Fenerbahçe'de Kostic defteri kapanmadı! Tudor ne diyecek?

Fenerbahçe, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Filip Kostic’i gündeminde tutuyor. Mourinho’nun onay verdiği oyuncu için Tudor’un kararı bekleniyor.

Fenerbahçe, geçen sezon kadrosunda kiralık olarak yer alan Filip Kostic'ten tamamen vazgeçmiş değil. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun performansından memnun kaldığı Sırp futbolcu için gelişmeleri yakından takip ediyor.

GÖZLER TUDOR'DA

Kostic, şu anda kulübü Juventus ile birlikte Kulüpler Dünya Kupası'nda yer alıyor. İtalyan temsilcisinde göreve yeni başlayan teknik direktör Igor Tudor'un oyuncuyla ilgili vereceği karar, Fenerbahçe'nin hamlesi için belirleyici olacak.

Eğer Juventus, Kostic'i kadroda düşünmezse, Fenerbahçe ikinci kez transfer için devreye girmeye hazır.