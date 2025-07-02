Fenerbahçe'de yeni sözleşme sürprizi! Görüşme odasına çağrılan ilk isim Oosterwolde
Suuadi Arabistan kulübü Al Nassr'dan 21 yaşındaki Kolombiyalı santrfor Jhon Duran'ı satın alma opsiyonuyla kiralayan Fenerbahçe, iç transferde de harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin, kadrosunda tutumak istediği Hollandalı stoper Jayden Oosterwolde ile masaya oturmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'de geçirdiğiçapraz bağ sakatlığı sebebiyle 2024-2025 sezonunun büyük bölümünde forma giyemeyen Jayden Oosterwolde'nin, sarı-lacivertli kulüp ileyeni sözleşme yapacağı konuşuluyor.
Sabah'ta yer alan habere göre;Fenerbahçe, iç transferde ilk olarak 24 yaşındaki Hollandalı futbolcu ile görüşecek. Oosterwolde'nin 2027 yılında bitecek sözleşmesi şimdiden uzatılacak.
DEĞERİ 13 MİLYON EURO
İtalyan kulübüParma'dan 2023'te6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Oosterwolde'nin piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.
62 MAÇTA 2 GOL
Fenerbahçe formasıyla toplam 62 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gol attı.