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Fenerbahçe'de yeni sözleşme sürprizi! Görüşme odasına çağrılan ilk isim Oosterwolde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;de yeni sözleşme sürprizi! Görüşme odasına çağrılan ilk isim Oosterwolde
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Suuadi Arabistan kulübü Al Nassr'dan 21 yaşındaki Kolombiyalı santrfor Jhon Duran'ı satın alma opsiyonuyla kiralayan Fenerbahçe, iç transferde de harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin, kadrosunda tutumak istediği Hollandalı stoper Jayden Oosterwolde ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de geçirdiğiçapraz bağ sakatlığı sebebiyle 2024-2025 sezonunun büyük bölümünde forma giyemeyen Jayden Oosterwolde'nin, sarı-lacivertli kulüp ileyeni sözleşme yapacağı konuşuluyor.

Sabah'ta yer alan habere göre;Fenerbahçe, iç transferde ilk olarak 24 yaşındaki Hollandalı futbolcu ile görüşecek. Oosterwolde'nin 2027 yılında bitecek sözleşmesi şimdiden uzatılacak.

Fenerbahçe'de yeni sözleşme sürprizi! Görüşme odasına çağrılan ilk isim Oosterwolde - 1. Resim

DEĞERİ 13 MİLYON EURO

İtalyan kulübüParma'dan 2023'te6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Oosterwolde'nin piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'de yeni sözleşme sürprizi! Görüşme odasına çağrılan ilk isim Oosterwolde - 2. Resim

62 MAÇTA 2 GOL

Fenerbahçe formasıyla toplam 62 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gol attı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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