Fenerbahçe'de istifa kararı: 5 ay sonra görevi bıraktı!

Fenerbahçe İletişim Direktörü Mustafa Sapmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile göreve gelişinden sadece 5 ay sonra istifa ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü tarafından 5 Şubat tarihinde İletişim Direktörlüğü görevini getirildiği duyurulan Mustafa Sapmaz, istifa kararı aldığınıaçıkladı.

AL İ KO Ç 'A TE Ş EKK Ü R ETT İ

Mustafa Sapmaz, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük bir heyecan ve sorumlulukla üstlendiğim ve yüksek bir gayretle sürdürdüğüm Fenerbahçe İletişim Direktörlüğü görevimden ayrılma kararı aldım. Bu göreve beni layık gören Sayın Başkan Ali Y. Koç'a ve yönetim kurulumuza, görev sürem boyunca destek veren tüm çalışma arkadaşlarıma, her zaman bana sevgisini ve güvenini hissettiren büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ediyorum. Fenerbahçe’ye gönülden başarılar diliyorum."

MUSTAFA SAP MAZ K İ MD İ R?

1973 yılında Almanya’da doğan Mustafa Sapmaz, İstanbul Üniversitesi gazetecilik bölümünden mezun oldu.Meslek hayatına 1993 yılında Sabah Dergi Grubu yayınlarında başladıktan sonra sırasıyla; haber dergisi Tempo’da spor muhabirliği ve editörlüğü, FourFourTwo Dergisi'nde Genel Yayın Yönetmenliği, SkyTÜRK, TRT Türk, LigTV ve beINSports ekranlarında yorumculuk yaptı. Evli ve iki çocuk babasıSapmaz, son olarak TRT Spor kanalında çalışıyordu.