Skriniar’ın menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Napoli detayı dikkat çekti

Fenerbahçe'nin bonservisini almak istediği Milan Skriniar için menajeri konuştu. Napoli ile temas olmadığını belirten Sistici, transfer sürecinin Kulüpler Dünya Kupası sonrası hızlanacağını söyledi.

Fenerbahçe, devre arasında PSG'den kiraladığı Milan Skriniar'ın bonservisini almak için temaslarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulüp, Fransız ekibi ve oyuncu cephesiyle görüşmelerini sıklaştırmış durumda.

30 yaşındaki Slovak stoperin menajeri Roberto Sistici, İtalya'da yayın yapan Stile TV'ye yaptığı açıklamada hem Fenerbahçe hakkında önemli ifadeler kullandı.

Sistici, Skriniar'ın daha önce Napoli ile temasa geçtiğini belirterek, "Ocak ayında Napoli ile temasımız oldu. Ancak şu an için Napoli cephesinden herhangi bir ilgi ya da temas söz konusu değil. Planlarının ne olduğunu bilmiyorum. Sonunda farklı tercihler yapıldı ve şu an Napoli açık bir seçenek değil." dedi.

Transfer sürecinin henüz erken aşamada olduğunu söyleyen Sistici, "Milan Skriniar'a ilgi var, ancak henüz her şey başlangıç aşamasında. Skriniar'ın PSG ile sözleşmesi devam ediyor. Tahminimce temmuz ortasında, Kulüpler Dünya Kupası sona erdiğinde transfer piyasası daha ciddi bir şekilde hareketlenecek." şeklinde konuştu.

30 Ocak 2025'te kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelen Milan Skriniar, sarı-lacivertli formayla 23 karşılaşmaya çıktı, 3 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.