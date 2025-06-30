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Skriniar’ın menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Napoli detayı dikkat çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Skriniar’ın menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Napoli detayı dikkat çekti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin bonservisini almak istediği Milan Skriniar için menajeri konuştu. Napoli ile temas olmadığını belirten Sistici, transfer sürecinin Kulüpler Dünya Kupası sonrası hızlanacağını söyledi.

Fenerbahçe, devre arasında PSG'den kiraladığı Milan Skriniar'ın bonservisini almak için temaslarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli kulüp, Fransız ekibi ve oyuncu cephesiyle görüşmelerini sıklaştırmış durumda.

Skriniar’ın menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Napoli detayı dikkat çekti - 1. Resim

30 yaşındaki Slovak stoperin menajeri Roberto Sistici, İtalya'da yayın yapan Stile TV'ye yaptığı açıklamada hem Fenerbahçe hakkında önemli ifadeler kullandı.

Skriniar’ın menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Napoli detayı dikkat çekti - 2. Resim

Sistici, Skriniar'ın daha önce Napoli ile temasa geçtiğini belirterek, "Ocak ayında Napoli ile temasımız oldu. Ancak şu an için Napoli cephesinden herhangi bir ilgi ya da temas söz konusu değil. Planlarının ne olduğunu bilmiyorum. Sonunda farklı tercihler yapıldı ve şu an Napoli açık bir seçenek değil." dedi.

Skriniar’ın menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Napoli detayı dikkat çekti - 3. Resim

Transfer sürecinin henüz erken aşamada olduğunu söyleyen Sistici, "Milan Skriniar'a ilgi var, ancak henüz her şey başlangıç aşamasında. Skriniar'ın PSG ile sözleşmesi devam ediyor. Tahminimce temmuz ortasında, Kulüpler Dünya Kupası sona erdiğinde transfer piyasası daha ciddi bir şekilde hareketlenecek." şeklinde konuştu.

Skriniar’ın menajerinden transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Napoli detayı dikkat çekti - 4. Resim

30 Ocak 2025'te kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelen Milan Skriniar, sarı-lacivertli formayla 23 karşılaşmaya çıktı, 3 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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