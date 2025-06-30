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Fenerbahçe, on numara için masada! Asensio flörtü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe, on numara için masada! Asensio flörtü
Fenerbahçe, Marco Asensio, PSG, Jose Mourinho, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı lacivertliler, PSG’nin gözden çıkardığı Marco Asensio’ya talip oldu. Mourinho’nun onay vermesiyle 29 yaşındaki İspanyol için Fransızların kapısı çalındı.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Şampiyonluk kadrosu kurmaya çalışan Fenerbahçe, golcü problemini Jhon Duran’la çözdükten sonra rotasını orta sahaya çevirdi. Sebastian Szymanski’yi elden çıkarmaya hazırlanan sarı lacivertliler, menajerler tarafından önerilen Marco Assensio için PSG’nin kapısını çaldı.

Fenerbahçe'den Marco Asensio atağı! Jose Mourinho'dan tam onay - 1. Resim

Geçen sezonu Aston Villa’da kiralık geçiren, 29 yaşındaki İspanyol yıldızın PSG’de düşünülmemesi ve Jose Mourinho’nun da oyuncuyu istemesi üzerine harekete geçen Fenerbahçe, Fransız ekibine satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulundu.

Fenerbahçe'den Marco Asensio atağı! Jose Mourinho'dan tam onay - 2. Resim

ÇIKIŞ ARAYIŞINDA

Futbol direktörü Devin Özek’in de Marco Assensio ile önümüzdeki günlerde bir araya gelerek Fenerbahçe’nin şartlarını sunacağı öğrenildi. Mourinho’nun Assensio konusunda talipli olmasının sebebi İspanyol yıldızın, Talisca gibi forvet ve santrfor pozisyonlarında da oynayabilmesi.

Fenerbahçe'den Marco Asensio atağı! Jose Mourinho'dan tam onay - 3. Resim

Kariyerinin en parlak döneminde piyasa değeri 90 milyon avroyu gören Assensio, hem İspanyol Millî Takımı’ndaki hem de PSG’deki yerini kaybettikten sonra yeni bir çıkış fırsatı arıyor. Tecrübeli oyuncunun Mourinho’nun da etkisiyle Fenerbahçe’nin teklifini kabul etmesi bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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