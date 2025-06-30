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Haberler > Magazin > 'Kadıköy Boğası' olarak biliniyordu; Paylaşımı korkuttu! "Dua edin" diyerek duyuruldu

'Kadıköy Boğası' olarak biliniyordu; Paylaşımı korkuttu! "Dua edin" diyerek duyuruldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Göz Ameliyatı, TikTok, Instagram, Sosyal Medya Fenomeni, Sağlık, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

"Kadıköy Boğası" lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Mustafa Başaran, göz ameliyatına girdi. Başaran, operasyon öncesi paylaştığı videoda takipçilerinden dua istedi.

Sosyal medyada "Kadıköy Boğası" lakabıyla tanınan Mustafa Başaran, geçirdiği göz ameliyatıyla sevenlerini endişelendirdi.

'Kadıköy Boğası' olarak biliniyordu; Paylaşımı korkuttu!

TikTok ve Instagram'da paylaştığı eğlenceli videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Başaran, son paylaşımında sağlık durumunu açıkladı.

'Kadıköy Boğası' olarak biliniyordu; Paylaşımı korkuttu!

"DUALARINIZI BEKLİYORUZ"

Instagram hesabından ameliyat öncesi bir video yayınlayan Başaran, gönderisine "Dualarınızı bekliyoruz" notunu düştü.

'Kadıköy Boğası' olarak biliniyordu; Paylaşımı korkuttu!

Paylaşımın ardından takipçileri "Geçmiş olsun", "Korkuttun bizi", "Umarım çabucak iyileşirsin" gibi destek mesajlarıyla yorumlarda bulundu.

'Kadıköy Boğası' olarak biliniyordu; Paylaşımı korkuttu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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