Acılı babanın ilk sözleri! Çarpıcı açıklamaları gündem oldu: Kızı Nihal Candan’la son konuşmasını anlattı

Anoreksiya nedeniyle hayatını kaybeden Nihal Candan’ın babası Hakan Candan, yaşadığı acıyı ve pişmanlıkları ilk ke anlattı. Candan, “Çocuklarım şöhret dünyasına girince dengelerini kaybetti. Bir baba olarak onları doğru şekilde yönlendirememenin üzüntüsünü yaşıyorum” diyerek içini döktü.

Anoreksiya nevroza nedeniyle geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan’ın babası Hakan Candan, yaşanan süreci ve kızının yaşadığı zorlukları ilk kez anlattı.

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Kara para aklama, dolandırıcılık gibi suçlarla anılmasının, kızının psikolojisini çok kötü etkilediğini belirten Candan, cezaevine girdikten kısa süre sonra eşiyle ayrılık yaşamasının da her şeyi daha da zorlaştırdığını söyledi.

Evlat acısıyla yıkılan Hakan Candan, “Bizim gibi memur bir aileden gelen çocuklarım, şöhret dünyasına girince sapıttı. Çocuklarımı doğru bir birey olarak yetiştiremediğim için bu hataları yaptılar. Ahlaki bilinçle, toplumsal değer yargılarıyla çocukların kendilerini bu olumsuzluklardan uzak tutmasını sağlayabilirdik ama bunu yapamadık.” sözleriyle yaşadığı pişmanlığı dile getirdi.

Sabah'ın haberine göre, "Kızınızla en son ne konuşmuştunuz?" sorusuna Hakan Candan şu şekilde cevap verdi:

“Sağlığını yeniden kazanması için iyi beslenmesini tavsiye etmiştim. Bir de Nihal'in çalıştığı avukatlık bürosunda kendisi için yaptığı kariyer planlamasını konuşmuştuk. Yeni kitabım çıkacaktı, onu okumak için heyecanla bekliyordu. 'Baba bir an önce kitabını getir' demişti.”

Tüm anne ve babalara seslenen Hakan Candan, “Çocuklarınızın her isteğine boyun eğmeyin. Onları şöhret hayalinden uzak tutun. Biz başaramadık, siz başarın. Şöhret, dışarıdan parlak görünüyor ama aslında büyük bir tehlike” diyerek çağrıda bulundu.