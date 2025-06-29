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Pınar Kerimoğlu hayatını kaybeden Nihal Candan'ın en büyük hayalini açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Pınar Kerimoğlu hayatını kaybeden Nihal Candan&#039;ın en büyük hayalini açıkladı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Anoreksiya nedeniyle hayatını kaybeden Nihal Candan’ın hastane görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Eleştirilerin hedefindeki modacı Pınar Kerimoğlu, “Nihal, fotoğraflarımı çekmemi özellikle isterdi” diyerek sessizliğini bozdu. Kerimoğlu, ayrıca Nihal Candan'ın en büyük hayalinden de bahsetti.

Anoreksiya nervoza nedeniyle 23 kiloya kadar düşerek hayatını kaybeden Nihal Candan’ın ölümünün ardından, hastanede çekilen görüntüler ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar büyük tepkilere yol açtı. Özellikle o paylaşımlar nedeniyle Candan’ın yakın arkadaşı, modacı ve dijital içerik üreticisi Pınar Kerimoğlu eleştirilerin odağına yerleşti.

Pınar Kerimoğlu hayatını kaybeden Nihal Candan'ın en büyük hayalini açıkladı Tepkilere cevap verdi - 1. Resim

Gündeme oturan olay sonrası ‘Balçiçek İlter ile Bu Gece’ programına telefonla bağlanan Kerimoğlu, kendini savundu. “Nihal, hep ‘Fotoğraflarımı ve videolarımı çek’ diyordu” ifadelerini kullanan Kerimoğlu, görüntülerin Nihal Candan’ın isteğiyle çekildiğini belirtti. Açıklamalarıyla dikkat çeken Kerimoğlu, ayrıca genç ismin en büyük hayalinden de de söz etti.

Pınar Kerimoğlu hayatını kaybeden Nihal Candan'ın en büyük hayalini açıkladı Tepkilere cevap verdi - 2. Resim

"BUZ KIZIN TEK İSTEDİĞİ SEVİLMEK VE KABULLENİLMEKTİ"

Kerimoğlu "Linçlere neden uğradığımı ben bile anlamış değilim. İlk defa böyle bir durumla karşılaştım. Nihal'i konuk aldığımda inanılmaz iyiydi. 1 hafta içerisinde bir anda yoğun bakıma yatabilecek hale geldi. O süreç içerisinde de sürekli 'beni çek, videolarımı fotoğraflarımı çek' diyordu. Hatta birlikte çekebileceğimiz akım videolarını seçerdi. Hiçbir şekilde akıl kaybı yoktu, normal bir insan nasıl tepki veriyorsa o tepkileri veriyor, o istekleri istiyor, aklı yerindeydi. Ben gitmişim, zorla ölüm döşeğindeki insana video çekmişim diyorlar. Ben hastaneye 15 gün gittim geldim. Bu kızın tek istediği sevilmek ve kabullenilmekti" dedi.

Pınar Kerimoğlu hayatını kaybeden Nihal Candan'ın en büyük hayalini açıkladı Tepkilere cevap verdi - 3. Resim

Nihal Candan'ın hayallerinden bahseden Kerimoğlu, “Nihal Candan'ın hayali çok güzel bir tiyatroda sürekli oynamaktı. Bir oyuncunun eşi demiş ki, "Sahnede bu kızın ne işi var?" diye gündem oldu. O zaman itibariyle tutunduğum tek dalım bitti, hayata tutunacak bir şeyim kalmadı ki dedi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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