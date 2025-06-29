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Sevcan Orhan konser sırasında fenalaştı! Kalp krizi mi geçirdi? Ağabeyinden açıklama geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sevcan Orhan konser sırasında fenalaştı! Kalp krizi mi geçirdi? Ağabeyinden açıklama geldi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kıbrıs'ta sahne alırken fenalaşan Türk halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi iddialarına cevap veren ağabeyi Cihan Orhan, ünlü şarkıcının tansiyon düşmesi nedeniyle rahatsızlandığını açıkladı.

Türk halk müziğinin ünlü isimlerinden Sevcan Orhan, Kıbrıs’ta verdiği konser sırasında aniden fenalaştı. Tansiyonunun düşmesi nedeniyle sahnede baygınlık geçiren şarkıcıya ilk müdahaleyi ekip arkadaşları yaptı. Orhan, durumunun kontrol altına alınması amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Sevcan Orhan konser sırasında fenalaştı! Kalp krizi mi geçirdi? Ağabeyinden açıklama geldi - 1. Resim

Fenalaşmasının ardından sosyal medyada sanatçının kalp krizi geçirdiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Bu iddialara, Sevcan Orhan’ın ağabeyi ve aynı zamanda orkestra şefi olan Cihan Orhan’dan açıklama geldi.

Sevcan Orhan konser sırasında fenalaştı! Kalp krizi mi geçirdi? Ağabeyinden açıklama geldi - 2. Resim

KALP KRİZİ İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Kardeşinin sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Cihan Orhan, tansiyon düşüklüğüne bağlı olarak kısa süreli bir rahatsızlık yaşandığını ve kalp krizi iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Sevcan Orhan konser sırasında fenalaştı! Kalp krizi mi geçirdi? Ağabeyinden açıklama geldi - 2. Resim

Cihan Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevcan Orhan, tansiyon düşmesi nedeniyle sahnede rahatsızlık geçirdi. Yazıldığı gibi kalp krizi söz konusu değildir. Şükürler olsun hastaneden çıktı. Şu an her şey kontrol altında ve istirahat ediyor. En yakın zamanda sağlıkla sevenleriyle buluşacak. Arayan, soran ve merak eden herkese çok teşekkür ederiz."

Sevcan Orhan
Sevcan Orhan

Şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa süre içinde yeniden sahnelere döneceği bildirildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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