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Ceren Karakoç'un bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı! Rakam dikkat çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ceren Karakoç&#039;un bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı! Rakam dikkat çekti
Kızılcık Şerbeti, Ceren Karakoç, Nursema, Ücret, Dizi, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç, hem oyunculuğuyla hem de aldığı ücretle dikkat çekiyor. Sezon finaliyle gündeme gelen dizide Karakoç’un bölüm başı 50 bin TL kazandığı öne sürüldü.

Show TV’de yayınlanan Kızılcık Şerbeti, sezon finaliyle izleyiciye veda etti. Her bölümüyle sosyal medyada gündem olan dizide, ‘Nursema’ karakterini canlandıran Ceren Karakoç hem oyunculuğuyla hem de aldığı ücretle adından söz ettiriyor.

Ceren Karakoç'un bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı! - 1. Resim

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör’ün yer aldığı dizi, 103. bölümüyle sezon finali yaptı.

Ceren Karakoç'un bölüm başı aldığı ücret ortaya çıktı! - 2. Resim

BÖLÜM BAŞINA 50 BİN TL KAZANIYOR İDDİASI

Sezon boyunca sergilediği performansla izleyicilerden tam not alan Ceren Karakoç’un, bölüm başına 50 bin TL kazandığı iddia edildi.

Ceren Karakoç
Ceren Karakoç

Akşam’ın haberine göre, oyunculuğuyla dikkat çeken Karakoç’un aldığı ücret sosyal medyada da çok konuşuldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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