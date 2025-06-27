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Jeff Bezos’un 3 gün sürecek düğünü Venedik’i salladı! Ünlülerin akın ettiği düğünün maliyeti ağızları açık bıraktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Jeff Bezos’un 3 gün sürecek düğünü Venedik’i salladı! Ünlülerin akın ettiği düğünün maliyeti ağızları açık bıraktı
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milyarder iş adamı Jeff Bezos ile nişanlısı Lauren Sanchez'in Venedik'teki görkemli düğünleri başladı. Üç gün sürecek kutlamalara birçok ünlü isim katıldı. Tam üç gün sürecek olan düğünün maliyetinin 45-55 milyon dolar arasında olacağı iddia edildi.

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ile nişanlısı Lauren Sanchez, İtalya’nın Venedik kentinde üç gün sürecek görkemli bir düğünle dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

Jeff Bezos’un 3 günlük düğünü Venedik’i salladı! Ünlülerin akın ettiği düğünün maliyeti ağızları açık bıraktı - 1. Resim

Yaklaşık 45-55 milyon dolara mal olduğu belirtilen düğün öncesi şehre, Kardashian ailesinden Kim Kardashian ve ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, Orlando Bloom gibi isimler akın etti. Ünlü ikili, Venedik’e gelir gelmez tüm dikkatleri üzerlerine çekti.

Jeff Bezos’un 3 günlük düğünü Venedik’i salladı! Ünlülerin akın ettiği düğünün maliyeti ağızları açık bıraktı - 2. Resim

ŞEHİRDEKİ HAZIRLIKLAR SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE BAŞLADI

İtalyan basınına göre, yüzlerce davetlinin ağırlanacağı etkinlik için Venedik’teki neredeyse tüm lüks oteller ve su taksileri rezerve edildi. Şehirdeki hazırlıklar sabahın erken saatlerinde başladı.

Jeff Bezos’un 3 günlük düğünü Venedik’i salladı! Ünlülerin akın ettiği düğünün maliyeti ağızları açık bıraktı - 3. Resim

Çiftin konakladığı otelin bahçesinde çadırlar kuruldu, misafirlerin ulaşımı için özel iskele yapıldı ve tüm giriş çıkışlarda sıkı güvenlik önlemleri alındı.

Jeff Bezos’un 3 günlük düğünü Venedik’i salladı! Ünlülerin akın ettiği düğünün maliyeti ağızları açık bıraktı - 4. Resim

Bezos ve Sanchez'in düğün kutlamaları, romantik şarkılar eşliğinde düzenlenen bir kokteylle başladı. Etkinliğe iş, sanat ve siyaset dünyasından yaklaşık 200 ile 250 arasında davetli bekleniyor. Üç gün boyunca Venedik’e 90’a yakın özel jetin iniş yapması planlanıyor.

Jeff Bezos’un 3 günlük düğünü Venedik’i salladı! Ünlülerin akın ettiği düğünün maliyeti ağızları açık bıraktı - 5. Resim

GÜVERCİNLERİN MÜDAHALE ETMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN ŞAHİN KİRALADI

İddialara göre, Venedik’i de kapsayan Veneto bölgesel hükümetinin başkanı Luca Zaia, Jeff Bezos’un üç günlük düğününün maliyetinin 76 milyon doları (3 milyar TL) bulabileceğini söyledi.

Jeff Bezos’un 3 günlük düğünü Venedik’i salladı! Ünlülerin akın ettiği düğünün maliyeti ağızları açık bıraktı - 6. Resim

Jeff Bezos, düğününe martı ve güvercinlerin müdahale etmesini önlemek için şahinler kiraladı. Bezos'un şu anda yaklaşık 30 misafirini ağırlayan beş yıldızlı otelde, kuşların misafirleri rahatsız etmesini önlemek için beş adet şahin bulunuyor.

ELTON JOHN VE LADY GAGA DÜET YAPACAK

Ayrıca, Elton Jonh ve Lady Gaga'nın, Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in düğününün cumartesi gecesi düzenlenecek final partisinde düet yapması bekleniyor.

LAUREN SANCHEZ KİMDİR?

19 Aralık 1969 yılında dünyaya gelen Lauren Wendy Sánchez Amerikalı bir gazetecidir. Lisanslı bir pilot ve Black Ops Aviation'ın kurucusudur. Sánchez, The View'da konuk sunucu, KTTV Fox 11'in Good Day LA programında yardımcı sunucu ve Fox 11 News at Ten'de sunucu ve Extra'da sunucu ve özel muhabir olarak yer almıştır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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