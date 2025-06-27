Konserleri peş peş iptal edildi! Durum karşısında çileden çıkan rapçi Blok3 organizatörle böyle yüzleşti

Konserleri art arda iptal edilen rapçi Blok3, yaşanan krizin ardından organizatörle yüzleşti. O anları kameraya alan Hakan Aydın, tepkisini sert şekilde dile getirdi.

Son dönemde çıkardığı parçalarla büyük çıkış yakalayan rapçi Blok3, bu kez müziğiyle değil, iptal edilen konserleriyle gündeme geldi. Ünlü isim, bir ay içerisinde üç farklı etkinliğinin organizasyon hataları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulunan Blok3, İstanbul’daki son konserinin de sahneye çıkmasına saatler kala iptal edildiğini belirtti. "Bir ay içinde üç konserim, üç organizatör hatasından dolayı iptal oldu. Kimsenin adını vermedim, kimse işinden olmasın istedim ama her seferinde ben kötü oldum," diyerek yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.

"BİZ NORMALDE DÖRT SAAT SONRA SAHNEDEYDİK"

Rapçi, İstanbul konseri için yola çıkmaya hazırlanırken organizatöre ulaşamadığını ve teknik ekibe yapılması gereken ödemelerin gerçekleştirilmediğini öğrendiğini söyledi. "Oradaki insanlar haklı olarak işi iptal etti. Biz normalde dört saat sonra sahnedeydik," sözleriyle süreci özetledi.

Blok3, yaşananların ardından konser alanına giderek organizasyon ekibiyle yüzleşti. O anları kayda alarak sosyal medyada paylaşan ünlü isim, bilet satışlarının yetersiz olduğu iddialarına da sert çıktı: “10 bin tane bilet havadan satılmış,” diyerek tepkisini gösterdi.