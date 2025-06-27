Sahneye para saçılınca Haluk Levent'ten tepki geldi! Müziği durdurup o sözleri söyledi: "Ben bittim"

Şarkıcı Haluk Levent, sahne aldığı düğünde sergilediği tavırla gündem oldu. Sahnede para saçılmasına tepki gösteren Levent'in müziği durdurup, 'Baba ne yapıyorsun? Ben yarın Twitter’da bittim' demesi sosyal medyada çok konuşuldu.

Kendine özgü tarzı ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Haluk Levent, bu kez sahne aldığı bir düğünde yaşananlarla konuşuluyor.

Haluk Levent, bir düğün organizasyonunda sahneye çıktığı sırada konuklardan birinin sahneye para saçması üzerine beklenmedik bir tepki verdi.

"YARIN EFT YAPABİLİRSİN, PROBLEM YOK"

Levent, müziği durdurarak “Aman aman... Ben yarın Twitter'da bittim. Baba ne yapıyorsun? Yarın EFT yapabilirsin, problem yok. Çocuklar, ışıkçı, hadi bunları toplayın” diyerek esprili bir dille olaya müdahale etti.

Ünlü şarkıcının bu samimi ve mizahi tepkisi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.