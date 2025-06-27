Mustafa Sandal’a mahkemeden kötü haber: Kirası ikiye katlandı, rakam şoke etti

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Etiler'deki lüks sitede oturduğu daire nedeniyle ev sahibiyle mahkemelik oldu. Kötü haberi tatilde alan şarkıcının 65 bin TL olan kira bedeli, 135 bin TL'ye yükseldi.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, İstanbul’un gözde semtlerinden Etiler’de kiracı olduğu ultra lüks daire nedeniyle ev sahibiyle mahkemelik oldu.

Habertürk’ün haberine göre; eşi Melis Sütşurup ile birlikte Bodrum’da tatilde olan Sandal, bir plajda görüntülendi. Gün boyu güneşin keyfini çıkaran ünlü şarkıcı, İstanbul’dan gelen kötü haberle sarsıldı.

MUSTAFA SANDAL'IN KİRASI 135 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Sandal’ın ev sahibi, Etiler’deki 3+1 daire için kira tespit davası açtı. Mahkeme, davayı ev sahibi lehine sonuçlandırdı. Böylece aylık 65 bin lira olan kira bedeli, mahkeme kararıyla 135 bin liraya yükseldi.