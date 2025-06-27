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Yarım kalan hayalini “Milyoner”de tamamladı! 76 yaşındaki yarışmacıdan büyük başarı: TDK sorusu olay oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kim Milyoner Olmak İster, Yarışma, TDK, Kazanma, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

“Kim Milyoner Olmak İster”, bu hafta da milyonları ekran başına topladı! Renkli yarışmacıları ve unutulmaz anlarıyla dikkat çeken programda, 76 yaşındaki Bulgaristan göçmeni Azize Vatansever, 200 bin TL’lik soruya doğru cevap vererek geceye damga vurdu. TDK’nin onayladığı bir atasözüyle gelen kritik soru, izleyicileri ekranlara kilitledi.

“Kim Milyoner Olmak İster”in son bölümü, izleyicilere hem duygusal hem de heyecan dolu anlar yaşattı. Programın bu haftaki konuklarından 76 yaşındaki Bulgaristan göçmeni Azize Vatansever, hayat hikâyesi ve bilgi düzeyiyle büyük takdir topladı.

Yarım kalan hayalini “Milyoner”de tamamladı! 76 yaşındaki yarışmacıdan büyük başarı: TDK sorusu olay oldu! - 1. Resim

1949 yılında Bulgaristan’da doğan ve 1971 yılında Türkiye’ye göç eden Azize Teyze, yarışmada gösterdiği sakin tavrı ve doğru cevaplarıyla izleyicilerin gönlünü kazandı. Ortaokul mezunu olan Vatansever, küçük yaşlarda doktor olma hayali kurduğunu ancak sağlık lisesine başladıktan sadece 14 gün sonra babasını kaybettiğini ve bu nedenle eğitimine devam edemediğini anlattı. Yarım kalan eğitim hayalini bir nebze olsun tamamlamak amacıyla yarışmaya katıldığını ifade etti.

Yarım kalan hayalini “Milyoner”de tamamladı! 76 yaşındaki yarışmacıdan büyük başarı: TDK sorusu olay oldu! - 2. Resim

Yarışma boyunca tüm soruları başarıyla cevaplayan Azize Vatansever, 200 bin TL değerindeki soruya kadar ulaştı. Oktay Kaynarca'nın sunduğu programda kendisine yöneltilen soru şöyleydi:

Yarım kalan hayalini “Milyoner”de tamamladı! 76 yaşındaki yarışmacıdan büyük başarı: TDK sorusu olay oldu! - 3. Resim

300 BİN TL'LİK SORUYU AÇTIRDI

“İnsanlar tarafından evcilleştirilen ilk hayvan hangisidir?”

  1. A) Keçi
  2. B) Koyun
  3. C) Köpek
  4. D) Tavuk

Hiç tereddüt etmeden C) Köpek cevabını veren Azize Teyze, doğru cevabı bularak 200 bin TL’lik ödülün sahibi oldu. Ancak esas gerilim, 300 bin TL’lik soruyla başladı. Türk Dil Kurumu’nun (TDK) kayıtlarında yer almayan atasözünü bulması istenen Vatansever’in karşısına şu soru çıktı:

Yarım kalan hayalini “Milyoner”de tamamladı! 76 yaşındaki yarışmacıdan büyük başarı: TDK sorusu olay oldu! - 4. Resim

“TDK'de hangi şekilde bir atasözü yer almaz?”

  1. A) Sen zot ben zot, ata kim vere ot
  2. B) Sen dede ben dede, bu atı kim tımar ede
  3. C) Sen usta ben usta, balıkları kim tuta
  4. D) Sen ağa ben ağa, koyunları kim sağa

Tüm joker haklarını kullanmış olan yarışmacı, uzun süre düşündükten sonra risk almamaya karar vererek çekildi. Sunucu Kaynarca’nın “Devam etseydiniz hangi şıkkı seçerdiniz?” sorusuna ise A şıkkı cevabını verdi. Doğru cevabın C) “Sen usta ben usta, balıkları kim tuta” olduğu açıklanınca, izleyiciler derin bir nefes aldı.

Yarım kalan hayalini “Milyoner”de tamamladı! 76 yaşındaki yarışmacıdan büyük başarı: TDK sorusu olay oldu! - 5. Resim

Azize Vatansever, yarışmadan 200 bin TL ile ayrılırken hem bilgisi hem de hayat mücadelesiyle ekran başındaki milyonları etkiledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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