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Mehmet Yalçınkaya’nın restoranında sarma fiyatı olay oldu! Gören yoruma sarıldı: Sosyal medya ikiye bölündü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mehmet Yalçınkaya’nın restoranında sarma fiyatı olay oldu! Gören yoruma sarıldı: Sosyal medya ikiye bölündü
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MasterChef Türkiye jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın sahibi olduğu restoranda porsiyon fiyatları bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu kez tartışma oluşturan ürün ise dört parça olarak servis edilen vişneli yaprak sarma oldu. Menüde belirtilen fiyatı gören bazı kullanıcılar rakamı yüksek bulurken, kimileri ise sunum ve lezzet kalitesi açısından fiyatın makul olduğunu savundu. Yalçınkaya’nın restoranı daha önce de porsiyon fiyatları nedeniyle benzer şekilde gündeme gelmişti.

MasterChef Türkiye jürisi ve ülkenin en tanınan şeflerinden Mehmet Yalçınkaya, sahibi olduğu restoranın fiyatlarıyla yeniden adından söz ettirdi.

Mehmet Yalçınkaya
Mehmet Yalçınkaya

Daha önce porsiyon boyutları ve menü fiyatlarıyla gündeme gelen restoran, bu kez vişneli yaprak sarmayla sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Mehmet Yalçınkaya’nın restoranında sarma fiyatı olay oldu! Gören yoruma sarıldı: Sosyal medya ikiye bölündü - 2. Resim

TikTok'ta paylaşılan bir videoda, restorana giden bir kullanıcı sipariş ettiği yemekleri ve fiyatlarını takipçileriyle paylaştı. Özellikle dört parça olarak sunulan vişneli yaprak sarmanın 550 TL’lik fiyatı kısa sürede sosyal medyanın diline düştü.

Mehmet Yalçınkaya’nın restoranında sarma fiyatı olay oldu! Gören yoruma sarıldı: Sosyal medya ikiye bölündü - 3. Resim

FİYATLAR SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ 

Kullanıcıların bir kısmı fiyatı yüksek bularak, “İki sarma için bu kadar para verilmez” yorumunu yaparken; bazıları da “Kalite, sunum ve deneyim odaklı lüks restoranlar için bu fiyatlar normal” diyerek savunmada bulundu.

Mehmet Yalçınkaya’nın restoranında sarma fiyatı olay oldu! Gören yoruma sarıldı: Sosyal medya ikiye bölündü - 4. Resim

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran paylaşımda yalnızca yaprak sarma değil, menüdeki diğer ürünlerin fiyatları da dikkat çekti. Keşli mantının 700 TL, dana bonfilenin ise 1.550 TL olması, tartışmaları daha da alevlendirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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