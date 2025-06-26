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Erkan Avcı’dan inanılmaz değişim! Yeni imajını görenler tanıyamadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Erkan Avcı’dan inanılmaz değişim! Yeni imajını görenler tanıyamadı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Her rolüyle hafızalara kazınan Erkan Avcı, 'Yankı' dizisinin ikinci sezon kadrosuna katıldı. 'Kızıl Goncalar'daki imajını geride bırakan oyuncunun yeni hali görenleri şaşırttı.

‘Kızıl Goncalar’ dizisinde iki sezon boyunca canlandırdığı “Sadi Hüdayi” karakteriyle dikkat çeken Erkan Avcı, bu kez bambaşka bir rolle izleyici karşısına çıkıyor.

Erkan Avcı’dan inanılmaz değişim! Yeni imajını görenler tanıyamadı - 1. Resim

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre ünlü oyuncu, ‘Yankı’ dizisinin ikinci sezon kadrosuna katıldı. Avcı, dizide “Tan Üzüm” adlı karakteri canlandıracak.

Erkan Avcı’dan inanılmaz değişim! Yeni imajını görenler tanıyamadı - 2. Resim

Yeni rolü için imaj değişikliğine giden oyuncu, uzun sakallarına veda etti. Ayrıca protez saç taktıran Avcı, değişimini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Erkan Avcı’dan inanılmaz değişim! Yeni imajını görenler tanıyamadı - 3. Resim

Sakalsız ve farklı bir görünümle kamera karşısına geçmeye hazırlanan oyuncunun bu hali, kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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