Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı neden boşandı? Sebebi ortaya çıktı

İki yıl önce nikâh masasına oturan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, evliliklerini sona erdirdi. Üç gün önce birlikte düğüne katılan çift, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamayla anlaşmalı olarak boşandıklarını duyurdu. Ayrılık nedeni de belli oldu.

2023 yılında işletmeci Mustafa Aksakallı ile sade bir törenle evlenen oyuncu Ezgi Mola, evliliğini sonlandırdıklarını açıkladı. Ailelerinin katıldığı bir nikâhla hayatlarını birleştiren çiftin Can adında bir oğulları bulunuyor.

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Ezgi Mola, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “2 yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can, onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

EZGİ MOLA İLE MUSTAFA AKSAKALLI'NIN BOŞANMA SEBEBİ BELLİ OLDU

Mola, açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi:

“Sürecin devamında dostluğumuza zarar vermeden, kırmadan, üzmeden, birbirimizin yanında olacağız. Bizden duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. Olur da saçma şeyler söyleyen olursa diye bunu söyleme gereği duyuyor insan.”

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanmadan 3 gün önce Sinan Engin'in kızı Elif Engin ile Ahmet Emin Ahlatcı'nın Çorum'daki düğününe katılmıştı.

Habertürk’ün haberine göre, ünlü çiftin boşanma nedeni ortaya çıktı. Söylentilere göre; Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın boşanma nedeni yoğun iş temposu... Mola, Aksakallı'nın iş temposuna ayak uyduramadığı için boşanma kararı aldı.